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الأردن... إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا
الأردن... إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا
أحبط الجيش الأردني، اليوم الجمعة، عملية تهريب مخدرات من سوريا، لصالح مجموعات مسلحة وصفها بأنها "مدعومة من جهات خارجية". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T15:19+0000
2022-06-24T15:19+0000
العالم العربي
محاولة تهريب
حشيش
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وقال الجيش في بيان: "استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية (..) في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الجمعة، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية"، وفق وكالة "الأناضول".وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة (لم يحددها) من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".وتابع: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية"، مضيفا: "حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وذلك من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".واستطرد: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 716 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السلطات-السعودية-تحبط-تهريب-أكثر-من-200-كغ-من-مخدر-الحشيش-1063861495.html
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العالم العربي, محاولة تهريب, حشيش, أخبار الأردن

الأردن... إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من سوريا

15:19 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أحبط الجيش الأردني، اليوم الجمعة، عملية تهريب مخدرات من سوريا، لصالح مجموعات مسلحة وصفها بأنها "مدعومة من جهات خارجية".
وقال الجيش في بيان: "استمرارا للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية (..) في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي، نفذت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الجمعة، عملية نوعية ضمن منطقة المسؤولية"، وفق وكالة "الأناضول".
وأضاف البيان أن العملية "أسفرت عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة (لم يحددها) من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".
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وتابع: "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، تعاملت مع مجموعات مسلحة تنتهج عملية التهريب بطريقة احترافية، تقودها تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية"، مضيفا: "حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وذلك من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأردف: "تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".
واستطرد: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 716 ألف حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".
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