https://arabic.sputniknews.com/20220619/السلطات-السعودية-تحبط-تهريب-أكثر-من-200-كغ-من-مخدر-الحشيش-1063861495.html
السلطات السعودية تحبط تهريب أكثر من 200 كغ من مخدر الحشيش
السلطات السعودية تحبط تهريب أكثر من 200 كغ من مخدر الحشيش
أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب أكثر من 200 كغ من مخدر الحشيش، وقامت بالقبض على المهربين. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T13:25+0000
2022-06-19T13:25+0000
2022-06-19T13:25+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشره حرس الحدود السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر"، فقد أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب (201) كغ من مادة الحشيش المخدر.وأكدت أنها قامت بـ "القبض على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية".وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والكميات التي حاولوا تهريبها إلى جهة الاختصاص.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السلطات السعودية تحبط تهريب أكثر من 200 كغ من مخدر الحشيش
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أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب أكثر من 200 كغ من مخدر الحشيش، وقامت بالقبض على المهربين.
ووفقا لبيان نشره حرس الحدود السعودي
عبر حسابه في موقع "تويتر"، فقد أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان، عن نجاحها في إحباط محاولة تهريب (201) كغ من مادة الحشيش المخدر.
وأكدت أنها قامت بـ "القبض على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية".
وأوضحت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية بحقهما، وتسليمهما والكميات التي حاولوا تهريبها إلى جهة الاختصاص.