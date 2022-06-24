https://arabic.sputniknews.com/20220624/الخارجية-الإيرانية-بوريل-يصل-مساء-اليوم-إلى-طهران-1064141533.html

الخارجية الإيرانية: بوريل يصل مساء اليوم إلى طهران

الخارجية الإيرانية: بوريل يصل مساء اليوم إلى طهران

يصل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

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ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده، قوله إن "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يصل إلى طهران الليلة لإجراء محادثات مع وزير خارجية بلادنا وبعض المسؤولين الآخرين في جمهورية إيران الإسلامية"وأضاف "خلال الزيارة التي يتم تنظيمها في إطار المشاورات الجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشة قضايا الأجندة الثنائية والدولية، بالإضافة إلى آخر البيانات الخاصة بالمفاوضات حول رفع العقوبات (المناهضة لإيران)".هذا ودعت إيران، يوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة للاتفاق النووي، معلنة أنها مستعدة للتوقيع عليه إذا ما أرادت واشنطن ذلك.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.واتهم خطيب زاده إدارة بايدن بممارسة "سياسة مزدوجة تجاه طهران"، مضيفا أنها "تستمر في فرض سياسة (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب الفاشلة وهذا دليل واضح على كيل واشنطن بمكيالين عندما تتعاطى مع الاتفاق النووي".وتعليقا على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا وضرورة استئناف هذه المفاوضات بسرعة، قال خطيب زاده: "سياسة الازدواجية الأمريكية واضحة للعيان، بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون تصحيح أخطاء إدارة ترامب لكنهم يمارسون سياسات إدارة ترامب في التهرب والتنصل من القانون والشرعية".واعتبر المتحدث أن إدارة بايدن "زرعت نواة عدم الثقة تجاهها في المجتمع الدولي"، متابعا: "لذلك يجب علينا أن نحافظ على مصالح وحقوق الشعب الإيراني".

https://arabic.sputniknews.com/20220620/إيران-مستعدون-للتوقيع-على-الاتفاق-النووي-إن-أرادت-أمريكا-ذلك-1063893765.html

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