https://arabic.sputniknews.com/20220624/النائب-العام-الأردني-يحظر-النشر-بقضية-مقتل-الطالبة-الجامعية-1064133106.html

النائب العام الأردني يحظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية

النائب العام الأردني يحظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية

أصدر النائب العام في الأردن القاضي احسان السلامات، قرارا بحظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T06:35+0000

2022-06-24T06:35+0000

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وحسب وكالة "عمون"، طلب النائب العام مساء الخميس من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية".وأشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر سلبا على مجريات التحقيق، ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجزائية".وكانت حالة من الصدمة قد عمت وسائل التواصل الاجتماعي، في الأردن، بعد إعلان سلطات الأمن العام مقتل طالبة جامعية رميا بالرصاص أمام مقر جامعتها صباحا، على يد أحد الأشخاص.وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قد نشرت بيانا في وقت سابق، أكدت فيه أن التحقيق ما يزال جاريا في القضية، وأن السلطات بصدد الإعلان عن مجرياته أولا بأول.وتداول نشطاء وطلبة في الجامعة على مواقع التواصل استلام الفتاة رسالة تهديد بالقتل على غرار مصير طالبة جامعة المنصورة في مصر، ولم يؤكد أي مصدر رسمي صحة الرسالة المنسوبة، أو الكشف عن هوية المشتبه به في حادثة القتل.وأطلق نشطاء وسم "إعدام قاتل التطبيقية" و"إيمان ارشيد" وسط مطالبات بالكشف العاجل عن الجاني وإيقاع أقسى العقوبات بحقه. وصدرت بعض التصريحات من عائلة القتيلة في وسائل إعلام محلية، مطالبة بتطبيق "القصاص العادل"، وقال والدها، مفيد أرشيد، إن هناك مجموعة من المشتبه بهم في القضية بحسب ما أبلغته السلطات الأمنية، مشيرا إلى أن ابنته لم يسبق أن اشتكت من مضايقات من أحد.

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