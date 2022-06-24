https://arabic.sputniknews.com/20220624/بنك-روسيا-المركزي-يخفف-متطلبات-المواطنين-على-المساهمات-في-رأس-المال-المصرح-به-للشركات-الأجنبية-1064158820.html

بنك روسيا المركزي يخفف متطلبات المواطنين على المساهمات في رأس المال المصرح به للشركات الأجنبية

بنك روسيا المركزي يخفف متطلبات المواطنين على المساهمات في رأس المال المصرح به للشركات الأجنبية

أصدر بنك روسيا المركزي بيانا تشريعيا جاء فيه أن "البنك خفف من متطلبات المكتتبين على أسهم رأس المال المصرح بها للشركات الأجنبية، فالآن لا يحتاجون إلى الحصول على... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:37+0000

2022-06-24T13:37+0000

2022-06-24T13:37+0000

روسيا

اقتصاد

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وذكر البيان أن "المواطنين الروس لا يحتاجون إلى الحصول على إذن فردي من بنك روسيا المركزي لدفع ثمن الأسهم والودائع والأسهم في ممتلكات غير المقيمين، إذا كانت الأموال مودعة بالروبل أو بعملة دولة صديقة".وعلاوة على ذلك، إذا تم الدفع بعملة دولة غير صديقة، فيجب ألا يتجاوز مبلغ هذه العملية ما يعادل 15 مليون روبل.وقالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، في إفادة صحفية في 10 يونيو/حزيران، إن بنك روسيا يلتزم بسياسة تعويم سعر صرف الروبل رغم القيود المفروضة على العملة.وأضافت نابيولينا: "أما بالنسبة لسعر الصرف، فعلى الرغم من فرض قيود على العملة وما إلى ذلك، فإننا نلتزم بسعر الصرف العائم ضمن هذه القيود".وتابعت نابيولينا: "مع ذلك لا يزال سعر الصرف متغيرا، وبالطبع يتم تحديده الآن إلى حد كبير من خلال الحساب الجاري، ونسبة الصادرات والواردات، وسيتم تحديده إلى حد كبير من خلال هذا".

https://arabic.sputniknews.com/20220622/اقتصادي-روسي-تمكنا-من-الانفصال-عن-التيتانيك-الغارقة-في-الاقتصاد-العالمي-1064037491.html

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روسيا, اقتصاد