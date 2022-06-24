https://arabic.sputniknews.com/20220624/جونسون-يدعو-مجموعة-السبع-وحلف-الناتو-إلى-منع-أوكرانيا-من-توقيع-اتفاق-سلام-سيء-مع-روسيا-1064130686.html
جونسون يدعو مجموعة السبع وحلف الناتو إلى منع أوكرانيا من توقيع اتفاق "سلام سيء" مع روسيا
جونسون يدعو مجموعة السبع وحلف الناتو إلى منع أوكرانيا من توقيع اتفاق "سلام سيء" مع روسيا
دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى منع أوكرانيا من توقيع اتفاقية "سلام سيء" مع روسيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T02:58+0000
2022-06-24T02:58+0000
2022-06-24T02:58+0000
بريطانيا
أوم براكاش تشوتالا
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موسكو - سبوتنيك. وقال جونسون خلال الزيارة إلى رواندا، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية: "رسالتي إلى زملائي في مجموعة السبع وفي حلف شمال الأطلسي على وجه الخصوص ستكون "الآن ليس الوقت المناسب لتسوية وتشجيع الأوكرانيين على تسوية سلام سيء، من أجل سلام دعوا من أجله للتخلي عن أجزاء من أراضيهم مقابل وقف إطلاق النار".وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون كارثة. سيكون سببا لمزيد من التصعيد من قبل [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين وقتما يشاء".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-حول-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-كييف-ورقة-مساومة-لا-يسمح-لها-الغرب-بالتفاوض-1063096800.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أوم براكاش تشوتالا
جونسون يدعو مجموعة السبع وحلف الناتو إلى منع أوكرانيا من توقيع اتفاق "سلام سيء" مع روسيا
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى منع أوكرانيا من توقيع اتفاقية "سلام سيء" مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال جونسون خلال الزيارة إلى رواندا، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية: "رسالتي إلى زملائي في مجموعة السبع وفي حلف شمال الأطلسي على وجه الخصوص ستكون "الآن ليس الوقت المناسب لتسوية وتشجيع الأوكرانيين على تسوية سلام سيء، من أجل سلام دعوا من أجله للتخلي عن أجزاء من أراضيهم مقابل وقف إطلاق النار".
وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيكون كارثة. سيكون سببا لمزيد من التصعيد من قبل [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين وقتما يشاء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.