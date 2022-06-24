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https://arabic.sputniknews.com/20220624/فيفا-يكشف-عن-كرة-مونديال-قطر-2022-فيديو-1064141831.html
"فيفا" يكشف عن كرة مونديال "قطر 2022"... فيديو
"فيفا" يكشف عن كرة مونديال "قطر 2022"... فيديو
كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني أنفونتينو، عن الكرة الرسمية لمنافسة كأس العالم "قطر 2022". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:18+0000
2022-06-24T08:21+0000
رياضة
مونديال 2022
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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جياني أنفونتينو، وهو يكشف عن كرة مونديال 2022 لجمهور منتدى رجال الأعمال، في العاصمة الرواندية كيغالي، والذي كان مرفوقا برئيس "كاف" باتريس موتسيبي، ثم ركلها وهو يُقول مازحا: "سيكون محظوظا من يلتقطها".يذكر أن منظمي كأس العالم 2022 في قطر أطلقوا اسم "الرّحلة" على كرة هذه المنافسة، التي صنعتها الشركة الألمانية "أديداس"، وهي مؤسّسة متعاقدة مع "فيفا".
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رياضة, مونديال 2022

"فيفا" يكشف عن كرة مونديال "قطر 2022"... فيديو

08:18 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 24.06.2022)
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyكأس العالم بكرة القدم
كأس العالم بكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني أنفونتينو، عن الكرة الرسمية لمنافسة كأس العالم "قطر 2022".
وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر جياني أنفونتينو، وهو يكشف عن كرة مونديال 2022 لجمهور منتدى رجال الأعمال، في العاصمة الرواندية كيغالي، والذي كان مرفوقا برئيس "كاف" باتريس موتسيبي، ثم ركلها وهو يُقول مازحا: "سيكون محظوظا من يلتقطها".
يذكر أن منظمي كأس العالم 2022 في قطر أطلقوا اسم "الرّحلة" على كرة هذه المنافسة، التي صنعتها الشركة الألمانية "أديداس"، وهي مؤسّسة متعاقدة مع "فيفا".
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