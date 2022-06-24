عربي
بوتين: الزيادة الحادة للتضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع
https://arabic.sputniknews.com/20220624/مسؤول-السعودية-تجري-إصلاحات-واسعة-لتمكين-المرأة-وتحقيق-المساواة-مع-الرجل-1064156920.html
مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل
مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل
أكد القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة، محمد العتيق، أنّ بلاده ماضية في طريقها نحو تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:51+0000
2022-06-24T12:51+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103630/06/1036300616_0:0:5493:3090_1920x0_80_0_0_57871cf08ef5eb9457d132a4a8561317.jpg
قال محمد العتيق، في كلمة ألقاها خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إن "المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان".وأضاف "تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/السعودية-تعلن-شروط-السماح-للمرأة-بأداء-العمرة-دون-محرم-1060602235.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103630/06/1036300616_0:0:4961:3721_1920x0_80_0_0_d914c9a6729047439ae434be76604696.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية

مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل

12:51 GMT 24.06.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyقيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 25 يونيو/ حزيران 2018
قيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 25 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
قيادة المرأة السعودية للسيارة، الرياض، 25 يونيو/ حزيران 2018
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبرTelegram
أكد القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة، محمد العتيق، أنّ بلاده ماضية في طريقها نحو تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع.
قال محمد العتيق، في كلمة ألقاها خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إن "المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان".
أداء مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان، السعودية 23 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
السعودية تعلن شروط السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم
29 مارس, 10:02 GMT
وتابع "حظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، التي تكفل تمتّع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها".
وأضاف "تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала