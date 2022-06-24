https://arabic.sputniknews.com/20220624/مسؤول-السعودية-تجري-إصلاحات-واسعة-لتمكين-المرأة-وتحقيق-المساواة-مع-الرجل-1064156920.html
مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل
مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل
أكد القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة، محمد العتيق، أنّ بلاده ماضية في طريقها نحو تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:51+0000
2022-06-24T12:51+0000
2022-06-24T12:51+0000
العالم العربي
السعودية
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قال محمد العتيق، في كلمة ألقاها خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إن "المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان".وأضاف "تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية".
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العالم العربي, السعودية
مسؤول: السعودية تجري إصلاحات واسعة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل
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أكد القائم بالأعمال السعودي لدى الأمم المتحدة، محمد العتيق، أنّ بلاده ماضية في طريقها نحو تمكين المرأة لتأدية دورها بالمجتمع.
قال محمد العتيق،
في كلمة ألقاها خلال الجلسة السنوية
للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين، إن "المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان".
وتابع "حظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، التي تكفل تمتّع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها".
وأضاف "تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، من أبرزها نظام المرور، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية".