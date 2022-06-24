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ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو ويتحدث عن إيران
ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو ويتحدث عن إيران
قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:57+0000
2022-06-24T12:09+0000
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وأشار إلى أن الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكًا في الحلف، بعد أن قاتل "جنبًا إلى جنب" مع قوات الناتو لعقود، حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي"، نُشرت اليوم الجمعة. ضاف:وتابع أن دول الشرق الأوسط بدأت العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الوضع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إثر العملية العسكرية الروسية، وفق قوله.وأشار إلى أن بلاده لديها نفط ولكنها تفتقر إلى القمح وتحتاج إلى المساعدة.وأضاف: "إذا لم يتحدثوا مع بعضهم، فإن ذلك يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة مما سيؤثر على المشاريع الإقليمية".وحول إيران، قال عبد الله الثاني إنه "لا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد الصراع"، مضيفا أنه "يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون فيها الازدهار هو اسم اللعبة".وتطرق العاهل الأردني إلى زيارته لمصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن، قائلا إنها "تهدف لبحث مساعدة بعضنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ملك-الأردن-السعودية-بقيادة-الملك-سلمان-ستبقى-سندا-للأمتين-العربية-والإسلامية-1064046770.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار الأردن

ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي شبيه بالناتو ويتحدث عن إيران

11:57 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 24.06.2022)
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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قال ملك الأردن، عبد الله الثاني، إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن "يتم ذلك مع الدول التي لديها نفس التفكير".
وأشار إلى أن الأردن يعمل بنشاط مع الناتو ويعتبر نفسه شريكًا في الحلف، بعد أن قاتل "جنبًا إلى جنب" مع قوات الناتو لعقود، حسبما قال في مقابلة لقناة "سي إن بي سي"، نُشرت اليوم الجمعة. ضاف:

أريد أن أرى المزيد من الدول في المنطقة تدخل في هذا الحلف، وسأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط.

وتابع أن دول الشرق الأوسط بدأت العمل معًا لمواجهة التحديات التي نشأت عن الوضع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إثر العملية العسكرية الروسية، وفق قوله.
وأشار إلى أن بلاده لديها نفط ولكنها تفتقر إلى القمح وتحتاج إلى المساعدة.
الملك عبدالله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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وقال العاهل الأردني إن دول المنطقة تدرك أن الهدف يجب أن يكون حلا يربح فيه الجميع، وأنه "إذا كنت بخير ولم تكن كذلك، فسوف ينتهي بي الأمر بدفع الثمن" لأن المشاريع الإقليمية ستتأثر.
وأضاف: "إذا لم يتحدثوا مع بعضهم، فإن ذلك يخلق حالة من عدم الأمان وعدم الاستقرار في المنطقة مما سيؤثر على المشاريع الإقليمية".
وحول إيران، قال عبد الله الثاني إنه "لا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد الصراع"، مضيفا أنه "يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان دول الشرق الأوسط العمل نحو رؤية يكون فيها الازدهار هو اسم اللعبة".
وتطرق العاهل الأردني إلى زيارته لمصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن، قائلا إنها "تهدف لبحث مساعدة بعضنا".
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