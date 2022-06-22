https://arabic.sputniknews.com/20220622/ملك-الأردن-السعودية-بقيادة-الملك-سلمان-ستبقى-سندا-للأمتين-العربية-والإسلامية-1064046770.html
ملك الأردن: السعودية بقيادة الملك سلمان ستبقى سندا للأمتين العربية والإسلامية
ملك الأردن: السعودية بقيادة الملك سلمان ستبقى سندا للأمتين العربية والإسلامية
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك إثر مغادرته بعد انتهاء زيارته لعمان. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T13:18+0000
2022-06-22T13:18+0000
2022-06-22T13:18+0000
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وقال الملك عبد الله عبر حسابه بتويتر: "أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن".وأضاف: "ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية". وأتم قائلا: "سنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا".وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا ثالث محطة له في جولته الخارجية.وودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) في مطار الملكة علياء الدولي الأمير ابن سلمان بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الأردن.ومن المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ جولته مساء الاثنين الماضي، من مصر، ثم توجه أمس الثلاثاء إلى الأردن، ويختتمها اليوم الأربعاء بتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/تحية-محمد-بن-سلمان-لولي-العهد-الأردني-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1064024340.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي
ملك الأردن: السعودية بقيادة الملك سلمان ستبقى سندا للأمتين العربية والإسلامية
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وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك إثر مغادرته بعد انتهاء زيارته لعمان.
وقال الملك عبد الله عبر حسابه بتويتر: "أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن".
وأضاف: "ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية".
وأتم قائلا: "سنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا".
وغادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الأردن متوجها إلى تركيا ثالث محطة له في جولته الخارجية.
وودع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني (ولي العهد) في مطار الملكة علياء الدولي الأمير ابن سلمان بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الأردن.
ومن المقرر أن يعقد الأمير محمد بن سلمان
مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بدأ جولته مساء الاثنين الماضي، من مصر، ثم توجه أمس الثلاثاء إلى الأردن
، ويختتمها اليوم الأربعاء بتركيا.