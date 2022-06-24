https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزيرة-صينية-كلما-أسرعت-أمريكا-في-إلغاء-التعريفة-الجمركية-سيستفيد-العالم-1064158031.html

وزيرة صينية: كلما أسرعت أمريكا في إلغاء التعريفة الجمركية سيستفيد العالم

وزيرة صينية: كلما أسرعت أمريكا في إلغاء التعريفة الجمركية سيستفيد العالم

صرحت شو جيويه تينغ، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، بأن إلغاء التعريفة الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية يفيد الجميع. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:07+0000

2022-06-24T13:07+0000

2022-06-24T13:07+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت تينغ، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الخميس: "إن الجانب الصيني يرى دائما أن إلغاء الولايات المتحدة لجميع التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية سيُفيد كلا البلدين والعالم"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وأضافت أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي لارتفاع التضخم، فكلما أسرع الجانب الأمريكي في رفع التعريفات الإضافية على البضائع الصينية، سيستفيد المستهلكون والشركات بشكل أسرع".وأشارت إلى أنه "على الجانبين الالتقاء بعضهما ببعض في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة لتهيئة مناخ وظروف للتعاون الاقتصادي والتجاري".كما أكدت ضرورة الحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والتوريد العالمية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والعالم بأسره.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/إدارة-بايدن-التعريفات-الجمركية-التي-فرضها-ترامب-على-البضائع-الصينية-غير-مسؤولة-1063591298.html

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