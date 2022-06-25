https://arabic.sputniknews.com/20220625/أطول-تأخير-للضوء-في-التاريخ-المسجل-واختبار-صحة-فهمنا-للجاذبية-والكون-المبكر-1064193301.html
أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر
أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر
للمرة الأولى في التاريخ المسجل يتأخر الضوء الصادر من كوازار(النجم الزائف) حوالي سبع سنوات، حيث إن المسار الذي يسلكه إلينا قد انحنى وانحرف بفعل الجاذبية الصادرة... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:53+0000
2022-06-25T13:53+0000
2022-06-25T13:53+0000
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أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر
أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر
ومع إطلاق المزيد والمزيد من الصواريخ في الفضاء، يمكن أن يكون للتلوث الذي ينبعث منها تأثير متزايد على الغلاف الجوي للأرض وأنظمة الطقس.· تأخر الضوء الصادر من كوازار حوالي 2458 يوما، حيث إن المسار الذي يسلكه إلينا قد انحنى وانحرف بفعل الجاذبية الصادرة من مجموعة من المجرات.· أظهر تحليلان لمليون مجرة أن توزيعها قد لا يكون متماثلا أي غير متوازن بشكل مدهش ولا نعرف السبب، ما قد يعني أن فهمنا للجاذبية والكون المبكر غير صحيح.· يلمح تحليل أحد النيازك إلى أن المريخ في وقت مبكر حصل على عناصر متطايرة مهمة مثل الهيدروجين والأكسجين من اصطدامات النيزك بدلا من سحابة من الغازات.وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الباحثات والعلم، إذ الحرمان من التقدير والاعتراف ينقلهن من الشغف والدأب إلى التراجع والاستسلام؛ حيث تتمتع النساء بفرصة أدنى بكثير مما للرجال للاعتراف بهن كصاحبات اكتشافات علمية، رغم كونهن يؤدين عملا مساويا لذلك الذي يقوم به نظراؤهن الذكور، مما يحرمهن وضع أسمائهن على المقالات العلمية، رغم أهمية ذلك في المسيرة العلمية لكل باحث.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من العلماء الرواد، وهو أبرام يوفي الفيزيائي الروسي البارز والخبير في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات والموصلية الفائقة وهو من حدد شحنة الإلكترون.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مرايا العلومإعداد وتقديم: أحمد أحمد
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أطول تأخير للضوء في التاريخ المسجل واختبار صحة فهمنا للجاذبية والكون المبكر
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للمرة الأولى في التاريخ المسجل يتأخر الضوء الصادر من كوازار(النجم الزائف) حوالي سبع سنوات، حيث إن المسار الذي يسلكه إلينا قد انحنى وانحرف بفعل الجاذبية الصادرة من مجموعة من المجرات.
ومع إطلاق المزيد والمزيد من الصواريخ في الفضاء، يمكن أن يكون للتلوث الذي ينبعث منها تأثير متزايد على الغلاف الجوي للأرض
وأنظمة الطقس.
· تأخر الضوء الصادر من كوازار حوالي 2458 يوما، حيث إن المسار الذي يسلكه إلينا قد انحنى وانحرف بفعل الجاذبية الصادرة من مجموعة من المجرات.
. قال علماء إنه يمكن أن تؤثر الانبعاثات الناتجة عن إطلاق الصواريخ على أنظمة الطقس على الأرض.. أي ستؤدي زيادة عدد عمليات الإطلاق الفضائية إلى زيادة نسبة الكربون الأسود في الغلاف الجوي، حيث يمكن أن تحبس الحرارة من الشمس.
· أظهر تحليلان لمليون مجرة أن توزيعها قد لا يكون متماثلا أي غير متوازن بشكل مدهش ولا نعرف السبب، ما قد يعني أن فهمنا للجاذبية
والكون المبكر غير صحيح.
· يلمح تحليل أحد النيازك إلى أن المريخ في وقت مبكر حصل على عناصر متطايرة مهمة مثل الهيدروجين والأكسجين من اصطدامات النيزك بدلا من سحابة من الغازات.
· اكتُشفت أكبر بكتيريا في العالم والمسماة "ثيومارغاريتا ماغنيفيكا"، وهي أكبر بخمسة آلاف مرة وذات تركيبة أكثر تعقيدا مقارنة بأنواع الجراثيم الأخرى.
وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الباحثات والعلم، إذ الحرمان من التقدير والاعتراف ينقلهن من الشغف والدأب إلى التراجع والاستسلام؛ حيث تتمتع النساء بفرصة أدنى بكثير مما للرجال للاعتراف بهن كصاحبات اكتشافات علمية، رغم كونهن يؤدين عملا مساويا لذلك الذي يقوم به نظراؤهن الذكور، مما يحرمهن وضع أسمائهن على المقالات العلمية، رغم أهمية ذلك في المسيرة العلمية لكل باحث.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحدة من العلماء الرواد، وهو أبرام يوفي الفيزيائي الروسي البارز والخبير في الكهرومغناطيسية وعلم الأشعة والبلورات والموصلية الفائقة وهو من حدد شحنة الإلكترون.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج مرايا العلوم