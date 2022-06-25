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https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-العلاقات-بين-إیران-والسعودية-محور-زيارة-الكاظمي-إلى-طهران-1064190790.html
إعلام: العلاقات بين إیران والسعودية محور زيارة الكاظمي إلى طهران
إعلام: العلاقات بين إیران والسعودية محور زيارة الكاظمي إلى طهران
كشف وسائل إعلام، اليوم السبت، هدف الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران غدا الأحد. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T12:37+0000
2022-06-25T12:37+0000
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ونقلت قناة المیادین، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية"، مشيرة إلى أن الكاظمي سيزور السعودية قريبا.وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.تأتي زيارة الكاظمي إلى إيران قبل زيارة مرتقبة يقوم بها إلى السعودية، الشهر المقبل، للمشاركة في قمة موسعة تستضيفها المملكة منتصف تموز/ يوليو، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق ومصر والأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيس-وزراء-العراق-يزور-طهران-غدا-لبحث-العلاقات-الثنائية-وملفات-المياه-والطاقة-1064187414.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

إعلام: العلاقات بين إیران والسعودية محور زيارة الكاظمي إلى طهران

12:37 GMT 25.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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كشف وسائل إعلام، اليوم السبت، هدف الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران غدا الأحد.
ونقلت قناة المیادین، عن مصادر لم تسمها، قولها إن "الكاظمي سوف يتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية"، مشيرة إلى أن الكاظمي سيزور السعودية قريبا.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
رئيس وزراء العراق يزور طهران غدا لبحث العلاقات الثنائية وملفات المياه والطاقة
11:35 GMT
وأكد مصدر سياسي عراقي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران غدا.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "الكاظمي سيزور طهران غدا ويلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات المياه والطاقة إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تأتي زيارة الكاظمي إلى إيران قبل زيارة مرتقبة يقوم بها إلى السعودية، الشهر المقبل، للمشاركة في قمة موسعة تستضيفها المملكة منتصف تموز/ يوليو، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق ومصر والأردن.
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