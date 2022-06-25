https://arabic.sputniknews.com/20220625/إنزال-مظلي-تدريبي-مشترك-سوري--روسي-فيديو-1064205359.html
إنزال مظلي تدريبي مشترك "سوري- روسي"... فيديو
إنزال مظلي تدريبي مشترك "سوري- روسي"... فيديو
أجرت وحدة من الجيش السوري إنزالا مظليا تدريبيا بالتعاون مع القوات الروسية، قام خلاله العسكريون بالقفز مظليا من طائرات الشحن العسكرية والمروحيات الحربية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:15+0000
2022-06-25T18:15+0000
2022-06-25T18:15+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
رصد عسكري
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وكتبت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم السبت: "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة ـ وعلى مدار عدة أيام ـ بياناً تدريبياً على الإنزال المظلي شارك فيه المئات من مقاتلينا الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ".وأضاف بيان الوزارة: "ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلينا على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كافة الأوقات وباحترافية عالية".وقامت القوات الجوية السورية وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية بتنفيذ عدة تدريبات حربية للتعامل مع عدو مفترض، في 7 يونيو/حزيران.ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا, رصد عسكري
إنزال مظلي تدريبي مشترك "سوري- روسي"... فيديو
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أجرت وحدة من الجيش السوري إنزالا مظليا تدريبيا بالتعاون مع القوات الروسية، قام خلاله العسكريون بالقفز مظليا من طائرات الشحن العسكرية والمروحيات الحربية.
وكتبت وزارة الدفاع السورية عبر قناتها على "تلغرام
"، اليوم السبت: "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة ـ وعلى مدار عدة أيام ـ بياناً تدريبياً على الإنزال المظلي شارك فيه المئات من مقاتلينا الأبطال الذين أظهروا خلال التدريب الروح المعنوية العالية والشجاعة والدقة في الإعداد والتنفيذ".
وأضاف بيان الوزارة: "ويأتي هذا البيان بعد مجموعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين الصديقين السوري والروسي لتأهيل وتدريب مقاتلينا على عملية الإنزال المظلي في مختلف الظروف وفي كافة الأوقات وباحترافية عالية".
وقامت القوات الجوية السورية
وبالتعاون مع القوات الجوية الروسية بتنفيذ عدة تدريبات حربية للتعامل مع عدو مفترض، في 7 يونيو/حزيران.
ونشرت قناة وزارة الدفاع السورية، عبر موقعها على "تلغرام": "في إطار التنسيق والتدريب المشترك بين الجيشين الصديقين السوري والروسي نفذت القوات الجوية السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية تمريناً تدريبياً (ليلي نهاري) شاركت فيه طائرتان روسيتان من طراز سو 35، وست طائرات سورية من طراز ميغ".