https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأمين-العام-للاتحاد-من-أجل-المتوسط-دور-الجزائر-رئيسي-وفعّال-في-المنطقة-1064189794.html
الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: دور الجزائر رئيسي وفعّال في المنطقة
الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: دور الجزائر رئيسي وفعّال في المنطقة
استقبل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بوهران، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T12:22+0000
2022-06-25T12:22+0000
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وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الجانبان "آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية".وأشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالمناسبة، بدور الجزائر "الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية، لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكلا ضفتي المتوسط".ويجري ناصر زيارة إلى الجزائر، لحضور الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.هذا وأكدت السلطات الجزائرية حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، في الجزائر كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران، غربي البلاد.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان "بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الجزائر-أمير-قطر-ضيف-شرف-مراسم-افتتاح-الألعاب-المتوسطية-1064177002.html
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العالم العربي, الجزائر, سواحل المتوسط
الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: دور الجزائر رئيسي وفعّال في المنطقة
12:22 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
استقبل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بوهران، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط كمال ناصر.
وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الجانبان "آفاق تعزيز التعاون الجهوي في إطار الشراكة الأورومتوسطية، لتحقيق الأهداف المشتركة من أمن واستقرار وتنمية".
وأشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالمناسبة، بدور الجزائر "الرئيسي والفعال في المنطقة المتوسطية، لإقامة شراكة متوازنة ومفيدة لكلا ضفتي المتوسط".
ويجري ناصر زيارة إلى الجزائر، لحضور الافتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران.
هذا وأكدت السلطات الجزائرية حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، في الجزائر كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران، غربي البلاد.
وقالت الرئاسة الجزائرية
في بيان "بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران".