https://arabic.sputniknews.com/20220625/الجزائر-أمير-قطر-ضيف-شرف-مراسم-افتتاح-الألعاب-المتوسطية-1064177002.html
الجزائر... أمير قطر ضيف شرف مراسم افتتاح الألعاب المتوسطية
الجزائر... أمير قطر ضيف شرف مراسم افتتاح الألعاب المتوسطية
أكدت السلطات الجزائرية حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، في الجزائر كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T07:15+0000
2022-06-25T07:15+0000
2022-06-25T07:15+0000
رياضة
الجزائر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان "بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران".هذا وستكون الأنظار اليوم موجهة نحو مركب ميلود هدفي الجديد ببلقايد بوهران، والذي سيحتضن حفل افتتاح الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.وستشارك في المنافسات 26 دولة بنحو 3390 رياضي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وبعد تحضير طويل استمر 7 سنوات.ودشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، المركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران.وذكرت صحيفة النهار، أن تدشين الرئيس الجزائري للمركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران يأتي على هامش استضافة البلاد منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الجزائر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
الجزائر... أمير قطر ضيف شرف مراسم افتتاح الألعاب المتوسطية
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أكدت السلطات الجزائرية حضور أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، في الجزائر كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران، غربي البلاد.
وقالت الرئاسة الجزائرية
في بيان "بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، غدا، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران".
هذا وستكون الأنظار اليوم موجهة نحو مركب ميلود هدفي الجديد ببلقايد بوهران، والذي سيحتضن حفل افتتاح الطبعة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وستشارك في المنافسات 26 دولة بنحو 3390 رياضي في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، وبعد تحضير طويل استمر 7 سنوات.
ودشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، المركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران.
وذكرت صحيفة النهار
، أن تدشين الرئيس الجزائري للمركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران يأتي على هامش استضافة البلاد منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.