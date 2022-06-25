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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/السفير-الصيني-في-فرنسا-الصين-تعتزم-استعادة-تايوان-بأي-وسيلة-1064191598.html
السفير الصيني في فرنسا: الصين تعتزم استعادة تايوان بأي وسيلة
السفير الصيني في فرنسا: الصين تعتزم استعادة تايوان بأي وسيلة
قال السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شا، في مقابلة مع صحيفة "ليفري نوير"، إن الصين تعتزم إعادة تايوان بأي وسيلة، بما في ذلك العسكرية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T13:02+0000
2022-06-25T13:02+0000
الصين
أخبار تايوان
محادثات بوتين وبايدن
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وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالٍ، وتدافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.وفي وقت سابق، احتجت الصين لدى الولايات المتحدة بشأن تحليق الطائرة العسكرية الأمريكية "بوسيدون بي-8أ" فوق مضيق تايوان. وقد سميت مثل هذه التصرفات من الجانب الأمريكي بالتدخل المتعمد لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.قبل ذلك، أجرت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية في المياه بالقرب من جزيرة تايوان "كإنذار خطير" للولايات المتحدة.
الصين
أخبار تايوان
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الصين, أخبار تايوان

السفير الصيني في فرنسا: الصين تعتزم استعادة تايوان بأي وسيلة

13:02 GMT 25.06.2022
© Fotolia / SeanPavonePhotoتايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Fotolia / SeanPavonePhoto
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قال السفير الصيني لدى فرنسا، ليو شا، في مقابلة مع صحيفة "ليفري نوير"، إن الصين تعتزم إعادة تايوان بأي وسيلة، بما في ذلك العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالٍ، وتدافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
وفي وقت سابق، احتجت الصين لدى الولايات المتحدة بشأن تحليق الطائرة العسكرية الأمريكية "بوسيدون بي-8أ" فوق مضيق تايوان. وقد سميت مثل هذه التصرفات من الجانب الأمريكي بالتدخل المتعمد لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.
تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.
قبل ذلك، أجرت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية في المياه بالقرب من جزيرة تايوان "كإنذار خطير" للولايات المتحدة.
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