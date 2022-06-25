https://arabic.sputniknews.com/20220625/الشرطة-المشتبه-به-في-حادث-إطلاق-النار-في-أوسلو-مواطن-نرويجي-من-أصل-إيراني-1064177684.html

الشرطة: المشتبه به في حادث إطلاق النار في أوسلو مواطن نرويجي من أصل إيراني

الشرطة: المشتبه به في حادث إطلاق النار في أوسلو مواطن نرويجي من أصل إيراني

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم السبت، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في أوسلو، الذي قتل فيه شخصان وأصيب نحو 20، مواطن نرويجي من أصل إيراني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T07:37+0000

2022-06-25T07:37+0000

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وقال المتحدث باسم الشرطة كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي بث على موقع تلفزيون "NRK" إن "المشتبه به مواطن نرويجي من أصل إيراني. وهو متهم بالقتل ومحاولة القتل وتنظيم عمل إرهابي".وأكد المتحدث باسم الشرطة أن هذه تهم أولية ويمكن تغييرها أثناء التحقيق. وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك، "تعتقد الشرطة أن مطلق النار تصرف بمفرده، مشيرا إلى أن "هناك أسباب للاعتقاد بأننا نتحدث عن جرائم الكراهية. هذه إحدى الفرضيات".وأوضح أن المشتبه به يبلغ من العمر 42 عامًا. وبحسب البيانات المحدثة، أصيب 21 شخصًا في إطلاق النار، 10 أصيبوا بجروح خطيرة، 11 منهم إصابات طفيفة، وقتل اثنان. كما صادرت الشرطة بندقية هجومية ومسدس من المعتقل.وأعلنت الشرطة النرويجية في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرين في إطلاق نار داخل ملهى ليلي في العاصمة النرويجية أوسلو.وقالت وسائل إعلام محلية أخرى إن إطلاق النار وقع في حانة "لندن"، وهي حانة شهيرة للمثليين، وملهى ليلي في وسط المدينة.في السياق، قال منظمو فعالية الاحتفال بما يعرف بـ "مسيرة الفخر" الخاصة بالمثليين في أوسلو إنهم قرروا إلغاء الفعالية بناء على نصيحة الشرطة، مطالبين المحتفلين بعدم الحضور.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/النرويج-مقتل-شخصين-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-داخل-ملهى-ليلي-بالعاصمة-أوسلو-1064173223.html

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