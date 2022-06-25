https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصين-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-بقيمة-75-مليون-دولار-إلى-أفغانستان-1064194617.html

الصين تعتزم إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 7.5 مليون دولار إلى أفغانستان

الصين تعتزم إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 7.5 مليون دولار إلى أفغانستان

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن بكين ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 7.5 مليون دولار لأفغانستان بعد أن ضربها زلزال أودى بحياة أكثر من ألف شخص قبل... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T14:27+0000

2022-06-25T14:27+0000

2022-06-25T14:27+0000

الصين

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064034215_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_07145ad1991d4eb2208f076b742863bb.jpg

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن المساعدات ستشمل بما في ذلك خيام وأسرّة وغيرها من المواد.وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالقرب من الحدود الباكستانية على بعد 160 كيلومترا جنوب شرق كابول.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في البيان إن الزلزال القوي الذي هز أفغانستان في 22 يونيو/حزيران، هو أكثر الزلازل تدميرا التي شهدتها البلاد في السنوات العشرين الماضية، حيث قتل ما لا يقل عن 1500 شخص وجرح أكثر من 2000 ودمر أكثر من 3000 منزل، فيما لا يزال عدد الضحايا في ارتفاع.وأضاف: "بعد الزلزال مباشرة، قررت الحكومة الصينية تقديم 50 مليون يوان (7.5 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى أفغانستان، بما في ذلك الخيام وبطانيات النوم وأسرّة المخيمات وغيرها من الإمدادات اللازمة بشكل عاجل في المناطق التي ضربها الزلزال".وأوضح أنه من المقرر أن تغادر الدفعة الأولى من هذه الإمدادات إلى أفغانستان بواسطة رحلات الطيران العارض بعد غد الاثنين الموافق 27 يونيو.وتابع وانغ وينبين أنه في الأيام القليلة المقبلة، ستنسق الصين عن كثب مع الحكومة الأفغانية المؤقتة لضمان التسليم السريع لإمدادات الإغاثة إلى أيدي المواطنين في أفغانستان.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/وصول-أول-شحنة-مساعدات-من-الهلال-الأحمر-الإيراني-إلى-أفغانستان-1064143712.html

الصين

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, أخبار أفغانستان اليوم