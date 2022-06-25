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https://arabic.sputniknews.com/20220625/تركيا-تعلن-إلقاء-القبض-على-جاسوس-يوناني--1064194897.html
تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني
تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني
كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T15:01+0000
2022-06-25T15:01+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.وقالت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلق-آلية-المجلس-الاستراتيجي-رفيع-المستوى-مع-اليونان-1062937920.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان

تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني

15:01 GMT 25.06.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sakis Mitrolidis
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كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
تركيا تعلق آلية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى مع اليونان
31 مايو, 17:38 GMT
وقالت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.
وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.
وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
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