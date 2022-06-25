https://arabic.sputniknews.com/20220625/تركيا-تعلن-إلقاء-القبض-على-جاسوس-يوناني--1064194897.html
تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني
تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني
كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T15:01+0000
2022-06-25T15:01+0000
2022-06-25T15:01+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصادر الأمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.وقالت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلق-آلية-المجلس-الاستراتيجي-رفيع-المستوى-مع-اليونان-1062937920.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
تركيا تعلن إلقاء القبض على "جاسوس" يوناني
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كشفت مصادر أمنية أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن المصادر الأمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.
وقالت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.
وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.
وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.