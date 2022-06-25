https://arabic.sputniknews.com/20220625/تسريحة-شعر-جديدة-للملكة-إليزابيث-تثير-إعجاب-المتابعين-صورة-1064188584.html
تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب المتابعين... صورة
تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب المتابعين... صورة
نشر حساب العائلة الملكية البريطانية على إنستغرام صورة ظهرت فيها الملكة إليزابيث الثانية بتسريحة شعر جديدة أثارت تعليقات المتابعين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:50+0000
2022-06-25T11:50+0000
2022-06-25T11:50+0000
مجتمع
بريطانيا
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وظهرت الملكة في الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على إنستغرام بتسريحة قصيرة للشعر فيما تحيي مارغريت بيزلي، حاكمة نيو ساوث ويلز، في قلعة وندسور بإنجلترا.وأثار فضول المتابعين ذلك التغيير في تسريحة شعر الملكة التي حافظت عليها على مدار سنوات طويلة، حيث كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "الملكة تبدو رائعة! تسريحة شعرها الصيفية الجديدة تبدو مثالية"، كما أعرب آخر عن إعجابه بالتسريحة الجديدة، قائلا "أحب تسريحة شعرك الجديدة يا صاحبة الجلالة".واختتمت بريطانيا، يوم الأحد 5 يونيو/ حزيران الجاري، احتفالاتها بالذكرى السبعين لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش البلاد بعرض ضخم في شوارع لندن.وانتهي العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة "فليحفظ الله الملكة"، بحسب وكالة "فرانس برس".ويدرك الكثير من المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي استمرت 4 أيام أن هذه المناسبة قد تكون إحدى المرات الأخيرة التي يرون فيها الملكة التي يتم الإعداد لخلافتها بهدوء بينما يمثلها ابنها الأمير تشارلز (73 عامًا) في غالب الأوقات.
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, بريطانيا
تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب المتابعين... صورة
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نشر حساب العائلة الملكية البريطانية على إنستغرام صورة ظهرت فيها الملكة إليزابيث الثانية بتسريحة شعر جديدة أثارت تعليقات المتابعين.
وظهرت الملكة في الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة على إنستغرام بتسريحة قصيرة للشعر فيما تحيي مارغريت بيزلي، حاكمة نيو ساوث ويلز، في قلعة وندسور بإنجلترا.
وأثار فضول المتابعين ذلك التغيير في تسريحة شعر الملكة التي حافظت عليها على مدار سنوات طويلة، حيث كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: "الملكة تبدو رائعة! تسريحة شعرها الصيفية الجديدة تبدو مثالية"، كما أعرب آخر عن إعجابه بالتسريحة الجديدة، قائلا "أحب تسريحة شعرك الجديدة يا صاحبة الجلالة".
واختتمت بريطانيا، يوم الأحد 5 يونيو/ حزيران الجاري، احتفالاتها بالذكرى السبعين
لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش البلاد بعرض ضخم في شوارع لندن.
وانتهي العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة "فليحفظ الله الملكة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويدرك الكثير من المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي استمرت 4 أيام أن هذه المناسبة قد تكون إحدى المرات الأخيرة التي يرون فيها الملكة التي يتم الإعداد لخلافتها بهدوء بينما يمثلها ابنها الأمير تشارلز (73 عامًا) في غالب الأوقات.