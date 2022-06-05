https://arabic.sputniknews.com/20220605/بريطانيا-تختتم-احتفالات-اليوبيل-البلاتيني-للملكة-إليزابيث-الثانية-1063121495.html
بريطانيا تختتم احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا تختتم احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية
تختتم بريطانيا، اليوم الأحد، احتفالاتها بالذكرى السبعين لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش البلاد بعرض ضخم في شوارع لندن. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T12:22+0000
2022-06-05T12:22+0000
2022-06-05T12:22+0000
بريطانيا
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وينتهي العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة "فليحفظ الله الملكة" (غود سيف ذا كوين)، بحسب وكالة "فرانس برس".ومن المتوقع أن يشارك في العرض الختامي لاحتفالات اليوبيل قرابة 10 آلاف عسكري وراقص ومحرّك دمى وفنان.ويتقدم العرض العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاما ويتم استخدامها عادة في حفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.وقال قصر باكينغهام إن ملكة البلاد لن تحضر العرض، إلا أن صورا رقمية سوف تعرض مشهد تتويجها في يونيو/حزيران 1953.ومن المقرر أن يؤدي المغني إيد شيران أغاني في نهاية العرض، وذلك تكريما للملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.ويُشارك كذلك أكثر من 10 ملايين شخص اليوم الأحد في حفلات غداء بين الجيران ابتهاجا باليوبيل البلاتيني لحكم الملكة التي مثلت رمزا للاستقرار خلال قرن من الاضطرابات الكبيرة.ويدرك الكثير من المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي استمرت 4 أيام أن هذه المناسبة قد تكون إحدى المرات الأخيرة التي يرون فيها الملكة التي يتم الإعداد لخلافتها بهدوء بينما يمثلها ابنها الأمير تشارلز (73 عامًا) في غالب الأوقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/مشاركة-طيار-قطري-في-احتفالات-اليوبيل-البلاتيني-لملكة-بريطانيا-1063086901.html
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بريطانيا
بريطانيا تختتم احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية
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تختتم بريطانيا، اليوم الأحد، احتفالاتها بالذكرى السبعين لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش البلاد بعرض ضخم في شوارع لندن.
وينتهي العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة "فليحفظ الله الملكة" (غود سيف ذا كوين)، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المتوقع أن يشارك في العرض الختامي لاحتفالات اليوبيل
قرابة 10 آلاف عسكري وراقص ومحرّك دمى وفنان.
ويتقدم العرض العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاما ويتم استخدامها عادة في حفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.
وقال قصر باكينغهام إن ملكة البلاد لن تحضر العرض، إلا أن صورا رقمية سوف تعرض مشهد تتويجها في يونيو/حزيران 1953.
ومن المقرر أن يؤدي المغني إيد شيران أغاني في نهاية العرض، وذلك تكريما للملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي.
ويُشارك كذلك أكثر من 10 ملايين شخص اليوم الأحد في حفلات غداء بين الجيران ابتهاجا باليوبيل البلاتيني لحكم الملكة التي مثلت رمزا للاستقرار خلال قرن من الاضطرابات الكبيرة.
ويدرك الكثير من المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني التي استمرت 4 أيام أن هذه المناسبة قد تكون إحدى المرات الأخيرة التي يرون فيها الملكة التي يتم الإعداد لخلافتها بهدوء بينما يمثلها ابنها الأمير تشارلز (73 عامًا) في غالب الأوقات.