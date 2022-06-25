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خبير تغذية يكشف من لا يجب عليهم تناول الأناناس
خبير تغذية يكشف من لا يجب عليهم تناول الأناناس
كشفت اختصاصية التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، عن الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول الأناناس. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:21+0000
2022-06-25T10:21+0000
الأناناس
منوعات
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وفقا للخبيرة، يعد الأناناس فاكهة مفيدة جدًا تساعد جهاز المناعة وتؤثر بشكل إيجابي على البكتيريا، كما يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد على تكسير البروتينات.وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأناناس له تأثير إيجابي على العضلات والأربطة والأوعية الدموية والجلد والجهاز المناعي والجهاز العصبي، كما أنه يساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.وقالت لصحيفة "فيتشرنايا موسكفا" الروسية: "يجب عدم تناول الأناناس من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع درجة الحموضة (القرحة والتهاب المعدة والتهاب القولون وما إلى ذلك) في المرحلة الحادة، ويفضل رفضها مع عدم التحمل والحساسية".
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الأناناس, منوعات

خبير تغذية يكشف من لا يجب عليهم تناول الأناناس

10:21 GMT 25.06.2022
CC0 / / فاكهة الأناناس
فاكهة الأناناس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
CC0 / /
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كشفت اختصاصية التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، عن الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول الأناناس.
وفقا للخبيرة، يعد الأناناس فاكهة مفيدة جدًا تساعد جهاز المناعة وتؤثر بشكل إيجابي على البكتيريا، كما يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد على تكسير البروتينات.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأناناس له تأثير إيجابي على العضلات والأربطة والأوعية الدموية والجلد والجهاز المناعي والجهاز العصبي، كما أنه يساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.
وقالت لصحيفة "فيتشرنايا موسكفا" الروسية: "يجب عدم تناول الأناناس من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع درجة الحموضة (القرحة والتهاب المعدة والتهاب القولون وما إلى ذلك) في المرحلة الحادة، ويفضل رفضها مع عدم التحمل والحساسية".
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