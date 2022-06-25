https://arabic.sputniknews.com/20220625/مباحثات-أمريكية-تركية-بشأن-أزمة-الحبوب-الأوكرانية-1064208505.html
مباحثات أمريكية تركية بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية
مباحثات أمريكية تركية بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية
أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن العلاقات الثنائية وأزمة الحبوب الأوكرانية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T20:23+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي.وقالت المصادر إن الوزير التركي ونظيره الأمريكي ناقشا العلاقات الثنائية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأزمة الحبوب الأوكرانية.يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بوتين-روسيا-مستعدة-لضمان-نقل-الحبوب-الأوكرانية-دون-عوائق-1064165388.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مباحثات أمريكية تركية بشأن أزمة الحبوب الأوكرانية
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أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بشأن العلاقات الثنائية وأزمة الحبوب الأوكرانية.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي.
وقالت المصادر إن الوزير التركي ونظيره الأمريكي ناقشا العلاقات الثنائية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأزمة الحبوب الأوكرانية.
يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30% من الصادرات العالمية من القمح و20% من الذرة و76% من دوار الشمس.
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ
، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب
من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.