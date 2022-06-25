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مصر... تحذير من دواء مغشوش في الأسواق
مصر... تحذير من دواء مغشوش في الأسواق
حذرت هيئة الدواء المصرية، من دواء مغشوش لعلاج الضعف الجنسي يتم تداوله في الأسواق. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T17:49+0000
2022-06-25T17:49+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن منشور للهيئة يفيد بضبط وإحراز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر tadalafil 20 mg لصالح الشركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما".وقالت هيئة الدواء المصرية إن الشركة أبلغت أن المستحضر المدون عليه هذه التشغيلة لا يخص الشركة ولم تقم بتصنيعه، الأمر الذي يعني أن هذه العبوة مقلدة ومغشوشة.وعن الفارق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والمغشوشة، أوضحت أن العبوات الأصلية مدون على ظهر الشريط الداخلي بطريقة الحفر رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وحجم الشريط يعد أكبر حجما، مقارنة بالشريط المقلد.أما العبوات المقلدة فمدون على ظهر الشريط الداخلي بحبر أسود رقم التشغيلة، وحجم الشريط يعد أصغر حجما، مقارنة بالشريط الأصلي.
https://arabic.sputniknews.com/20201117/مصر-هيئة-الدواء-تسحب-أدوية-مغشوشة-من-السوق-وهذه-علاماتها-1047219665.html
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أخبار مصر الآن, أدوية

مصر... تحذير من دواء مغشوش في الأسواق

17:49 GMT 25.06.2022
© Depositphotos / Motorolkaأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Depositphotos / Motorolka
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حذرت هيئة الدواء المصرية، من دواء مغشوش لعلاج الضعف الجنسي يتم تداوله في الأسواق.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن منشور للهيئة يفيد بضبط وإحراز العبوات المقلدة والمغشوشة من المستحضر tadalafil 20 mg لصالح الشركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما".
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مصر... هيئة الدواء تسحب أدوية مغشوشة من السوق وهذه علاماتها
17 نوفمبر 2020, 12:23 GMT
وقالت هيئة الدواء المصرية إن الشركة أبلغت أن المستحضر المدون عليه هذه التشغيلة لا يخص الشركة ولم تقم بتصنيعه، الأمر الذي يعني أن هذه العبوة مقلدة ومغشوشة.
وعن الفارق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والمغشوشة، أوضحت أن العبوات الأصلية مدون على ظهر الشريط الداخلي بطريقة الحفر رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وحجم الشريط يعد أكبر حجما، مقارنة بالشريط المقلد.
أما العبوات المقلدة فمدون على ظهر الشريط الداخلي بحبر أسود رقم التشغيلة، وحجم الشريط يعد أصغر حجما، مقارنة بالشريط الأصلي.
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