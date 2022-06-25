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https://arabic.sputniknews.com/20220625/مليونير-من-غانا-يهدم-قصرا-بناه-لزوجته-بعد-أن-طلقها-فيديو-1064180967.html
مليونير من غانا يهدم قصرا بناه لزوجته بعد أن طلقها... فيديو
مليونير من غانا يهدم قصرا بناه لزوجته بعد أن طلقها... فيديو
انتهى خلاف بين مليونير من غانا وزوجته إلى الطلاق، إلا أن الزوج كان قد بنا قصرا فخما لزوجته على أرض تملكها هي في العاصمة أكرا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T09:20+0000
2022-06-25T09:20+0000
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وبعد الطلاق حرك الزوج دعوى قضائية طلب فيها حيازة الأرض التي شيد عليها القصر حيث أنه لا يستطيع بطبيعة الحال نقل المبنى من أرض طليقته.رفضت المحكمة الحكم له بالحق في الأرض، وأصبح عليه أن يتخلى عن القصر نظرا لعدم أحقيته في الأرض، فما كان من الزوج إلا أن أحضر معدات ثقيلة لهدم القصر حتى لا يتركه لطلقيته تتمتع به.وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية هدم القصر الذي ظهر فخما وضخما للغاية، فيما يظهر في المقطع قطع من الأثاث خارج القصر تم إخراجها قبل تنفيذ الهدم.
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مليونير من غانا يهدم قصرا بناه لزوجته بعد أن طلقها... فيديو

09:20 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Ahmed abd elwahabقصر سيئون
قصر سيئون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Ahmed abd elwahab
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انتهى خلاف بين مليونير من غانا وزوجته إلى الطلاق، إلا أن الزوج كان قد بنا قصرا فخما لزوجته على أرض تملكها هي في العاصمة أكرا.
وبعد الطلاق حرك الزوج دعوى قضائية طلب فيها حيازة الأرض التي شيد عليها القصر حيث أنه لا يستطيع بطبيعة الحال نقل المبنى من أرض طليقته.
رفضت المحكمة الحكم له بالحق في الأرض، وأصبح عليه أن يتخلى عن القصر نظرا لعدم أحقيته في الأرض، فما كان من الزوج إلا أن أحضر معدات ثقيلة لهدم القصر حتى لا يتركه لطلقيته تتمتع به.
وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية هدم القصر الذي ظهر فخما وضخما للغاية، فيما يظهر في المقطع قطع من الأثاث خارج القصر تم إخراجها قبل تنفيذ الهدم.
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