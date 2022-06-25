https://arabic.sputniknews.com/20220625/نقل-62-يابانيا-على-الأقل-إلى-المستشفى-في-طوكيو-لإصابتهم-بضربة-شمس-1064184133.html
نقل 62 يابانيا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو لإصابتهم بضربة شمس
نقل 62 يابانيا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو لإصابتهم بضربة شمس
قالت تقارير إعلامية إن قرابة 62 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب الاشتباه في إصابتهم بضربة شمس. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T10:41+0000
2022-06-25T10:41+0000
2022-06-25T10:41+0000
طوكيو
درجات الحرارة اليوم
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ووفقا لوكالة كيودو اليابانية، تتعرض اليابان لموجة حرارة قياسية، أدت إلى نقل 62 شخصًا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس.وعن حالات المصابين، أكدت أن اثنين من أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.وقد شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 35.4 درجة مئوية (95.7 فهرنهايت) ظهر اليوم السبت، وهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد في مثل هذا اليوم من العام، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في عام 1875.وفي حين تم وضع ست محافظات يابانية في حالة تأهب، فقد أوصت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بالبقاء في المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، مع ضرورة شرب كمية كافية من الماء وتجنب ارتداء أغطية الوجه إلا في مكان مزدحم.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-اليابانية-للمواطنين-احذروا-ضربة-الشمس-فدرجات-الحرارة-قد-تصل-إلى-39-1064176819.html
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طوكيو, درجات الحرارة اليوم
نقل 62 يابانيا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو لإصابتهم بضربة شمس
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قالت تقارير إعلامية إن قرابة 62 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب الاشتباه في إصابتهم بضربة شمس.
ووفقا لوكالة كيودو اليابانية
، تتعرض اليابان لموجة حرارة قياسية، أدت إلى نقل 62 شخصًا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس.
وعن حالات المصابين، أكدت أن اثنين من أولئك الذين نقلوا
إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وقد شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 35.4 درجة مئوية (95.7 فهرنهايت) ظهر اليوم السبت، وهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد في مثل هذا اليوم من العام، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في عام 1875.
وتعد أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجلتها اليابان في يونيو/ حزيران، هو ما تم تسجيله اليوم في مدينة إيزيساكي شمال غرب طوكيو، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية.
وفي حين تم وضع ست محافظات يابانية في حالة تأهب، فقد أوصت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بالبقاء في المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية، مع ضرورة شرب كمية
كافية من الماء وتجنب ارتداء أغطية الوجه إلا في مكان مزدحم.