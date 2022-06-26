https://arabic.sputniknews.com/20220626/أنصار-الله-تتهم-التحالف-والحكومة-اليمنية-بـالمماطلة-في-تنفيذ-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-1064243138.html

"أنصار الله" تتهم التحالف والحكومة اليمنية بـ"المماطلة" في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى

"أنصار الله" تتهم التحالف والحكومة اليمنية بـ"المماطلة" في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى

اتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالتسويف في إنجاز اتفاق مبدئي بين الجانبين لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى منذ اندلاع... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T16:02+0000

2022-06-26T16:02+0000

2022-06-26T16:02+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

قوات التحالف العربي

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وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر": "جديد اتفاق تبادل الأسرى.. استمرار التعنت والمماطلة والتسويف من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم [في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً] في تقديم الكشوفات".وأضاف المرتضى: "فتور وتراخٍ وتغاضٍ من قبل المبعوث وفريقه"، في إشارة إلى المبعوث الأممي.وكان مسؤول ملف الأسرى في الجماعة، قد وجه في 10 يونيو/حزيران الجاري، اتهاماً مماثلاً للتحالف والحكومة اليمنية، بعرقلة الاتفاق الموقع في آذار/مارس الماضي، والمتضمن تبادل 2223 أسيراً.وقال إن "الطرف الآخر [يقصد الحكومة اليمنية] وضع اشتراطات جديدة خارج الاتفاق، منها طرح أسماء لم يتم التوافق حولها، والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى".وكان الجانبان قد تبادلا في كانون الأول/ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/الحكومة-اليمنية-تؤكد-الاتفاق-مع-أنصار-الله-على-أكبر-صفقة-تبادل-أسرى-منذ-اندلاع-الصراع-1060546654.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قوات التحالف العربي