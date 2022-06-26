https://arabic.sputniknews.com/20220626/البابا-فرنسيس-ينعى-سيدة-قتلت-جراء-هجوم-مسلح-في-هاييتي-1064240775.html
البابا فرنسيس ينعى سيدة قتلت جراء هجوم مسلح في هاييتي
البابا فرنسيس ينعى سيدة قتلت جراء هجوم مسلح في هاييتي
أشاد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بسيدة إيطالية عملت لمدة عقدين مع الأطفال في هاييتي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:43+0000
2022-06-26T15:43+0000
2022-06-26T15:43+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وتوفيت لوزيا ديل أورتو في مستشفى ببورت أو برنس، أمس السبت، في هجوم مسلح، يعتقد أنه عملية سطو، حسب "أ ف ب". وقال البابا فرنسيس إن "الأخت لويزا جعلت حياتها هدية للآخرين". وتابع أن لويزا "كرست حياتها لخدمة الأطفال". وكانت لويزا ستحتفل بعيد ميلادها الـ65 غدا الاثنين، وتعمل منذ عام 2002 في هاييتي في أحد الأحياء الفقيرة. وقالت أختها، ماريا أديل ديل أورتو، التي تعمل في "فاتيكان نيوز"، إنها كانت تقول إن شيئا ما قد يحدث.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس ينعى سيدة قتلت جراء هجوم مسلح في هاييتي
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أشاد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، بسيدة إيطالية عملت لمدة عقدين مع الأطفال في هاييتي.
وتوفيت لوزيا ديل أورتو في مستشفى ببورت أو برنس، أمس السبت، في هجوم مسلح، يعتقد أنه عملية سطو، حسب "أ ف ب".
وقال البابا فرنسيس
إن "الأخت لويزا جعلت حياتها هدية للآخرين". وتابع أن لويزا "كرست حياتها لخدمة الأطفال".
وكانت لويزا ستحتفل بعيد ميلادها الـ65 غدا الاثنين، وتعمل منذ عام 2002 في هاييتي في أحد الأحياء الفقيرة.
وقالت أختها، ماريا أديل ديل أورتو، التي تعمل في "فاتيكان نيوز"، إنها كانت تقول إن شيئا ما قد يحدث.