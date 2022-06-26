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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-الروسي-يقدم-مساعدات-طبية-وإنسانية-للمناطق-المحررة-في-ريف-ديرالزور-شرقي-سوريا-1064228494.html
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية وتشجيع الأهالي على العودة إلى بلداتهم وقراهم في الريف المحرر في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يتابع الجيش الروسي توزيع السلال... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:41+0000
2022-06-26T12:41+0000
العالم العربي
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روسيا
مساعدات إنسانية روسية
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وفي السياق، قام مركز المصالحة الروسي بتوزيع 1200 سلة غذائية متكاملة إلى أهالي قرى وبلدات (حطلة، مراط، مظلوم، والطالبة جزيرة) بحضور رئيس مجلس المحافظة مالك العمر، وكنعان عبد الوهاب نائب المحافظ، ومصطفى علوش عضو المكتب التنفيذي.وهذه هي الدفعة الثالثة التي يقوم مركز المصالحة بتوزيعها في سياق برنامجه الإنساني الداعم في البلدات والقرى، وسوف يتم توزيع دفعات جديدة بالتنسيق مع المخاتير في القرى ضمن إطار الدعم الإنساني للأهالي العائدين إلى قراهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاج المجاني للمحتاجين.وأكد عبد العزيز الذياب أحد وجهاء المنطقة في الريف الشمالي لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أنه تم تحديد موعد كل شهرين لتوزيع دفعه جديدة وتحوي كل سلة مادة الطحين والرز والزيت والشاي ويهدف مركز المصالحة الروسية بحطلة من خلال تقديم هذه المساعدات للتخفيف عن الأهالي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها وتشجيعهم للعودة إلى قراهم كما يتم تقديم العلاج والأدوية المجانية للأهالي ضمن حملات التوزيع.يذكر أن القرى السبع (حطلة، مراط، طابية، مظلوم، خشام، الحسينية، الصالحية) الواقعة في منطقة الجزيرة السورية بالقرب من حقل الكونيكو النفطي كانت قد تحررت من سيطرة تنظيم "داعش" نهاية العام 2017، على أيدي الجيش العربي السوري وبالتعاون مع القوات الروسية الصديقة.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, مساعدات إنسانية روسية

الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا

12:41 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
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في إطار متابعة الأوضاع الإنسانية وتشجيع الأهالي على العودة إلى بلداتهم وقراهم في الريف المحرر في محافظة دير الزور شرقي سوريا، يتابع الجيش الروسي توزيع السلال الغذائية والمساعدات الأساسية إلى أهالي البلدات السبع الواقعة في منطقة الجزيرة تحت سيطرة الحكومة السورية.
وفي السياق، قام مركز المصالحة الروسي بتوزيع 1200 سلة غذائية متكاملة إلى أهالي قرى وبلدات (حطلة، مراط، مظلوم، والطالبة جزيرة) بحضور رئيس مجلس المحافظة مالك العمر، وكنعان عبد الوهاب نائب المحافظ، ومصطفى علوش عضو المكتب التنفيذي.
وهذه هي الدفعة الثالثة التي يقوم مركز المصالحة بتوزيعها في سياق برنامجه الإنساني الداعم في البلدات والقرى، وسوف يتم توزيع دفعات جديدة بالتنسيق مع المخاتير في القرى ضمن إطار الدعم الإنساني للأهالي العائدين إلى قراهم وتقديم الخدمات الطبية والعلاج المجاني للمحتاجين.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأكد عبد العزيز الذياب أحد وجهاء المنطقة في الريف الشمالي لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور أنه تم تحديد موعد كل شهرين لتوزيع دفعه جديدة وتحوي كل سلة مادة الطحين والرز والزيت والشاي ويهدف مركز المصالحة الروسية بحطلة من خلال تقديم هذه المساعدات للتخفيف عن الأهالي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها وتشجيعهم للعودة إلى قراهم كما يتم تقديم العلاج والأدوية المجانية للأهالي ضمن حملات التوزيع.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الجيش الروسي يقدم مساعدات طبية وإنسانية للمناطق المحررة في ريف ديرالزور شرقي سوريا
© Sputnik . Farouk Mudhi
يذكر أن القرى السبع (حطلة، مراط، طابية، مظلوم، خشام، الحسينية، الصالحية) الواقعة في منطقة الجزيرة السورية بالقرب من حقل الكونيكو النفطي كانت قد تحررت من سيطرة تنظيم "داعش" نهاية العام 2017، على أيدي الجيش العربي السوري وبالتعاون مع القوات الروسية الصديقة.
روسيا معكم...مع الحب تزين موائد الفقراء بحلب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2018
سكان حلب يتلقون مساعدات غذائية من مركز المصالحة الروسي
16 ديسمبر 2018, 04:38 GMT
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