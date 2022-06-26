https://arabic.sputniknews.com/20220626/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-720-قوميا-أوكرانيا-وتدمير-12-دبابة-خلال-آخر-24-ساعة-1064219864.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل 720 قوميا أوكرانيا وتدمير 12 دبابة خلال آخر 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 720 قوميا أوكرانيا وتدمير 12 دبابة خلال آخر 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل 720 قوميا أوكرانيا وتدمير 12 دبابة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال آخر 24 ساعة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:57+0000
2022-06-26T09:57+0000
2022-06-26T10:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "وجهت القوات الجوفضائية الروسية ضربات بأسلحة عالية الدقة وصواريخ كاليبر لمركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من ديسنا في منطقة تشيرنيغوف، ومركز التدريب رقم 199 للقوات الأوكرانية الهجومية المحمولة جوًا في تيريفكا بمنطقة جيتومير، وكذلك مركز لتدريب القوات الأوكرانية في ستاريتشي بمنطقة لفوف".وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية لوهانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وخاركيف، وكذلك مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 في منطقة دنيبروبتروفسك".وتابع "قُتل أكثر من 720 من القوميين الأوكرانيين ودُمرت 12 دبابة وعربات قتال مدرعة أخرى نتيجة ضربات القوات الجوية والصاروخية والمدفعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو-يتفقد-القوات-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064217250.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن مقتل 720 قوميا أوكرانيا وتدمير 12 دبابة خلال آخر 24 ساعة
09:57 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 26.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل 720 قوميا أوكرانيا وتدمير 12 دبابة بضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال آخر 24 ساعة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "وجهت القوات الجوفضائية الروسية ضربات بأسلحة عالية الدقة وصواريخ كاليبر لمركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من ديسنا في منطقة تشيرنيغوف، ومركز التدريب رقم 199 للقوات الأوكرانية الهجومية المحمولة جوًا في تيريفكا بمنطقة جيتومير، وكذلك مركز لتدريب القوات الأوكرانية في ستاريتشي بمنطقة لفوف".
وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية لوهانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وخاركيف، وكذلك مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ-29 في منطقة دنيبروبتروفسك".
وتابع "قُتل أكثر من 720 من القوميين الأوكرانيين ودُمرت 12 دبابة وعربات قتال مدرعة أخرى نتيجة ضربات القوات الجوية والصاروخية والمدفعية".