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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو-يتفقد-القوات-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064217250.html
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، الجنرال سيرغي شويغو، تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستمع إلى تقارير من... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:39+0000
2022-06-26T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "في مراكز قيادة المجموعات الروسية وصل وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حيث تفقد القوات واستمع إلى التقارير العسكرية من قادة المحاور بشأن الوضع العسكري الحالي على الجبهات التي تنتشر فيها القوات المسلحة الروسية".وأضاف البيان: "أولى رئيس الإدارة العسكرية اهتمامًا خاصًا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، فضلاً عن تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.كما قدم وزير الدفاع الروسي ميداليات ذهبية وأوسمة الشجاعة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والتفاني في أداء القتال والمهمات خلال العملية العسكرية الخاصة ".في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا

08:39 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، الجنرال سيرغي شويغو، تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستمع إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي في مناطق العمليات الرئيسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "في مراكز قيادة المجموعات الروسية وصل وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حيث تفقد القوات واستمع إلى التقارير العسكرية من قادة المحاور بشأن الوضع العسكري الحالي على الجبهات التي تنتشر فيها القوات المسلحة الروسية".
وأضاف البيان: "أولى رئيس الإدارة العسكرية اهتمامًا خاصًا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، فضلاً عن تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.
كما قدم وزير الدفاع الروسي ميداليات ذهبية وأوسمة الشجاعة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والتفاني في أداء القتال والمهمات خلال العملية العسكرية الخاصة ".
في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
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