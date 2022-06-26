https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الدفاع-الروسي-سيرغي-شويغو-يتفقد-القوات-المشاركة-في-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-1064217250.html
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، الجنرال سيرغي شويغو، تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستمع إلى تقارير من... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:39+0000
2022-06-26T08:39+0000
2022-06-26T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1048772437_0:0:2050:1154_1920x0_80_0_0_505fb5a6efd09f642b39acda4f6b9c3d.jpg
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "في مراكز قيادة المجموعات الروسية وصل وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حيث تفقد القوات واستمع إلى التقارير العسكرية من قادة المحاور بشأن الوضع العسكري الحالي على الجبهات التي تنتشر فيها القوات المسلحة الروسية".وأضاف البيان: "أولى رئيس الإدارة العسكرية اهتمامًا خاصًا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، فضلاً عن تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.كما قدم وزير الدفاع الروسي ميداليات ذهبية وأوسمة الشجاعة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والتفاني في أداء القتال والمهمات خلال العملية العسكرية الخاصة ".في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1048772437_135:0:2050:1436_1920x0_80_0_0_c0543ea6413b525ea0921108919546e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد القوات المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، الجنرال سيرغي شويغو، تفقد مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستمع إلى تقارير من القادة حول الوضع الحالي في مناطق العمليات الرئيسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه "في مراكز قيادة المجموعات الروسية وصل وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، حيث تفقد القوات واستمع إلى التقارير العسكرية من قادة المحاور بشأن الوضع العسكري الحالي على الجبهات التي تنتشر فيها القوات المسلحة الروسية".
وأضاف البيان: "أولى رئيس الإدارة العسكرية اهتمامًا خاصًا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، فضلاً عن تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.
كما قدم وزير الدفاع الروسي ميداليات ذهبية وأوسمة الشجاعة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والتفاني في أداء القتال والمهمات خلال العملية العسكرية الخاصة ".
في 24 فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهما ضد الاستفزازات الأوكرانية. وتمد الدول الغربية كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.