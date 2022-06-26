https://arabic.sputniknews.com/20220626/الصحة-العالمية-جدري-القردة-لا-يمثل-حالة-طوارئ-صحية-شاملة-1064239837.html
الصحة العالمية: جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية شاملة
الصحة العالمية: جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية شاملة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن مرض جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:21+0000
2022-06-26T15:21+0000
2022-06-26T15:21+0000
منظمة الصحة العالمية
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وقالت المنظمة على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن تفشي جدري القردة "يثير القلق" لكنه حتى الآن "لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية. وكان حديث تيدروس على إثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع حول المرض. ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة لهذا المرض 3200 حالة، حتى اليوم الأحد، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية شاملة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن مرض جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت المنظمة على لسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن تفشي جدري القردة "يثير القلق" لكنه حتى الآن "لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية
.
وكان حديث تيدروس على إثر اجتماع خبراء لتقييم الأوضاع حول المرض.
ويبلغ عدد الإصابات المؤكدة لهذا المرض 3200 حالة، حتى اليوم الأحد، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.