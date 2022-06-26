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https://arabic.sputniknews.com/20220626/بريطانيا-والولايات-المتحدة-وكندا-واليابان-تقرر-حظر-واردات-الذهب-الروسي-1064215792.html
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي
قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:21+0000
2022-06-26T07:21+0000
اقتصاد
روسيا
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ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ 7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ 7 في ألمانيا.كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/سويسرا-تستغل-ثغرة-في-العقوبات-لشراء-الذهب-الروسي-1064148391.html
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اقتصاد, روسيا

بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي

07:21 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الذهاب إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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قررت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان، فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ 7 سيوافقون على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا.
يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد هذه الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ 7 في ألمانيا.
كما تؤكد الصحيفة أن هذه العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.
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