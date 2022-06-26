عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/ترامب-بايدن-جعل-من-أمريكا-أضحوكة-لا-أحد-يحترمها-أو-يستمع-لها-1064227523.html
ترامب: بايدن جعل من أمريكا "أضحوكة" لا أحد يحترمها أو يستمع لها
ترامب: بايدن جعل من أمريكا "أضحوكة" لا أحد يحترمها أو يستمع لها
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن خليفته الحالي بايدن جعل من الولايات المتحدة "أضحوكة"، فلا أحد أصبح يحترمها أو يستمع لها. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:26+0000
2022-06-26T12:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802812_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_d8d14a81df45c99a5aa5facdab4754ec.jpg
جاء ذلك خلال كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره، في ولاية إلينوي.واتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، بخسارة الميزة الاقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي.وقال: "هذا لم يعد بلدا عظيما، لقد تدهور. هذا بلد فيه أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كنا قبل عامين فقط".وأضاف: "خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت أمريكا حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وانهيارا اقتصاديا". وتابع:
https://arabic.sputniknews.com/20220621/ترامب-بلدنا-في-ورطة-كبيرة-لم-نكن-مطلقا-في-مثل-هذا-الموقف-1063945323.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802812_0:0:1116:837_1920x0_80_0_0_5b457979d4cf51a039cb10b3a51d56e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: بايدن جعل من أمريكا "أضحوكة" لا أحد يحترمها أو يستمع لها

12:26 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن خليفته الحالي بايدن جعل من الولايات المتحدة "أضحوكة"، فلا أحد أصبح يحترمها أو يستمع لها.
جاء ذلك خلال كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره، في ولاية إلينوي.
واتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، بخسارة الميزة الاقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
ترامب: بلدنا في ورطة كبيرة... لم نكن مطلقا في مثل هذا الموقف
21 يونيو, 06:23 GMT
وقال: "هذا لم يعد بلدا عظيما، لقد تدهور. هذا بلد فيه أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كنا قبل عامين فقط".
وأضاف: "خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت أمريكا حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وانهيارا اقتصاديا". وتابع:

الأهم من ذلك هو أنه خلال العامين الماضيين، لم يعد يتم الاستماع إلى أمريكا واحترامها. لقد أصبحت أضحوكة.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала