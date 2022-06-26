https://arabic.sputniknews.com/20220626/ترامب-بايدن-جعل-من-أمريكا-أضحوكة-لا-أحد-يحترمها-أو-يستمع-لها-1064227523.html

ترامب: بايدن جعل من أمريكا "أضحوكة" لا أحد يحترمها أو يستمع لها

ترامب: بايدن جعل من أمريكا "أضحوكة" لا أحد يحترمها أو يستمع لها

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن خليفته الحالي بايدن جعل من الولايات المتحدة "أضحوكة"، فلا أحد أصبح يحترمها أو يستمع لها. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T12:26+0000

2022-06-26T12:26+0000

2022-06-26T12:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

العالم

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جاء ذلك خلال كلمة لترامب أمام حشد من أنصاره، في ولاية إلينوي.واتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وإدارته، بخسارة الميزة الاقتصادية والسياسية لواشنطن على المسرح العالمي.وقال: "هذا لم يعد بلدا عظيما، لقد تدهور. هذا بلد فيه أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، وأعلى أسعار وقود في التاريخ. لم نعد مستقلين في مجال الطاقة، أو حتى دولة مهيمنة، كما كنا قبل عامين فقط".وأضاف: "خلال سنوات رئاسة بايدن، فقدت أمريكا حرية التعبير والصحافة المستقلة، وواجهت زيادة حادة في الجريمة والوفيات، وطفرة في الهجرة غير الشرعية، وانهيارا اقتصاديا". وتابع:

https://arabic.sputniknews.com/20220621/ترامب-بلدنا-في-ورطة-كبيرة-لم-نكن-مطلقا-في-مثل-هذا-الموقف-1063945323.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن