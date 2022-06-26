https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تصرفات-الغرب-والناتو-السبب-وراء-التحرك-الروسي-في-أوكرانيا-1064263023.html
تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا
تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا
قالت تركيا إنها ترفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكنها ترى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:39+0000
2022-06-26T20:39+0000
2022-06-26T20:39+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في حوار أجرته قناة "خبر ترك" مع متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد.وقال قالن: "مرة أخرى، أكرر أن هذه التصرفات [الروسية] خاطئة. لكن ما الذي سبق ذلك؟.. في النظام الجديد، توجد على رأس الهرم قوة عظمى، وتحتها خمس أو ست قوى عظمى: روسيا والصين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. بمرور الوقت، صعدت الصين بسرعة إلى قمة الهرم الاقتصادي، وأصبحت فجأة ثاني أكبر اقتصاد في العالم".وتابع: "بدأت روسيا في الشك في الهرم من الناحية الجيواستراتيجية والعسكرية، وعرضت إعادة التفاوض على الشروط وتوقيع اتفاقية توازن جديدة في غضون 30 عاما. لكن أولئك الذين أرادوا قمع الصاعدين من أسفل الهرم اختاروا السير في طريق الصراع، وهذا لا يبرر أبدًا غزو روسيا لأوكرانيا".واستدرك متحدث الرئاسة التركية بقوله: "لكن حين تنظر لما حدث خلال 30 عاما، يجب أن تنظر للمسببات، وهي تصرفات الغرب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). نحن نعترض على هذا النظام العالمي الخاطئ".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/متحدث-الرئاسة-التركية-يقول-إن-أنقرة-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1064255591.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا
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قالت تركيا إنها ترفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكنها ترى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي.
أنقرة - سبوتنيك
. جاء ذلك في حوار أجرته قناة "خبر ترك" مع متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد.
وقال قالن: "مرة أخرى، أكرر أن هذه التصرفات [الروسية] خاطئة. لكن ما الذي سبق ذلك؟.. في النظام الجديد، توجد على رأس الهرم قوة عظمى، وتحتها خمس أو ست قوى عظمى: روسيا والصين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. بمرور الوقت، صعدت الصين بسرعة إلى قمة الهرم الاقتصادي، وأصبحت فجأة ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وتابع: "بدأت روسيا في الشك في الهرم من الناحية الجيواستراتيجية والعسكرية، وعرضت إعادة التفاوض على الشروط وتوقيع اتفاقية توازن جديدة في غضون 30 عاما. لكن أولئك الذين أرادوا قمع الصاعدين من أسفل الهرم اختاروا السير في طريق الصراع، وهذا لا يبرر أبدًا غزو روسيا لأوكرانيا".
واستدرك متحدث الرئاسة التركية
بقوله: "لكن حين تنظر لما حدث خلال 30 عاما، يجب أن تنظر للمسببات، وهي تصرفات الغرب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). نحن نعترض على هذا النظام العالمي الخاطئ".