عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تصرفات-الغرب-والناتو-السبب-وراء-التحرك-الروسي-في-أوكرانيا-1064263023.html
تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا
تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا
قالت تركيا إنها ترفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكنها ترى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:39+0000
2022-06-26T20:39+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/29/1013432992_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_f17a64308cb03d3f73c7c7a4dc8586a2.jpg
أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في حوار أجرته قناة "خبر ترك" مع متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد.وقال قالن: "مرة أخرى، أكرر أن هذه التصرفات [الروسية] خاطئة. لكن ما الذي سبق ذلك؟.. في النظام الجديد، توجد على رأس الهرم قوة عظمى، وتحتها خمس أو ست قوى عظمى: روسيا والصين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. بمرور الوقت، صعدت الصين بسرعة إلى قمة الهرم الاقتصادي، وأصبحت فجأة ثاني أكبر اقتصاد في العالم".وتابع: "بدأت روسيا في الشك في الهرم من الناحية الجيواستراتيجية والعسكرية، وعرضت إعادة التفاوض على الشروط وتوقيع اتفاقية توازن جديدة في غضون 30 عاما. لكن أولئك الذين أرادوا قمع الصاعدين من أسفل الهرم اختاروا السير في طريق الصراع، وهذا لا يبرر أبدًا غزو روسيا لأوكرانيا".واستدرك متحدث الرئاسة التركية بقوله: "لكن حين تنظر لما حدث خلال 30 عاما، يجب أن تنظر للمسببات، وهي تصرفات الغرب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). نحن نعترض على هذا النظام العالمي الخاطئ".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/متحدث-الرئاسة-التركية-يقول-إن-أنقرة-لن-تشارك-في-العقوبات-ضد-روسيا-1064255591.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101343/29/1013432992_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_549db6b0601419284b026b9b376b1f65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا

تركيا: تصرفات الغرب والناتو السبب وراء التحرك الروسي في أوكرانيا

20:39 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Ozan Koseعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
تابعنا عبرTelegram
قالت تركيا إنها ترفض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكنها ترى أن تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الغربية كانت سببا في ذلك التحرك الروسي.
أنقرة - سبوتنيك. جاء ذلك في حوار أجرته قناة "خبر ترك" مع متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد.
وقال قالن: "مرة أخرى، أكرر أن هذه التصرفات [الروسية] خاطئة. لكن ما الذي سبق ذلك؟.. في النظام الجديد، توجد على رأس الهرم قوة عظمى، وتحتها خمس أو ست قوى عظمى: روسيا والصين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. بمرور الوقت، صعدت الصين بسرعة إلى قمة الهرم الاقتصادي، وأصبحت فجأة ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وتابع: "بدأت روسيا في الشك في الهرم من الناحية الجيواستراتيجية والعسكرية، وعرضت إعادة التفاوض على الشروط وتوقيع اتفاقية توازن جديدة في غضون 30 عاما. لكن أولئك الذين أرادوا قمع الصاعدين من أسفل الهرم اختاروا السير في طريق الصراع، وهذا لا يبرر أبدًا غزو روسيا لأوكرانيا".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
متحدث الرئاسة التركية يقول إن أنقرة لن تشارك في العقوبات ضد روسيا
19:23 GMT
واستدرك متحدث الرئاسة التركية بقوله: "لكن حين تنظر لما حدث خلال 30 عاما، يجب أن تنظر للمسببات، وهي تصرفات الغرب وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو). نحن نعترض على هذا النظام العالمي الخاطئ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала