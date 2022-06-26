https://arabic.sputniknews.com/20220626/تونس-استمرار-حريق-في-منطقة-عسكرية-مغلقة-منذ-نحو-أسبوع-1064215670.html
تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع
تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع
أعلن رئيس دائرة الغابات في ولاية القصرين التونسية، استمرار الحريق الذي نشب في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم، منذ يوم الثلاثاء الماضي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:19+0000
2022-06-26T07:19+0000
2022-06-26T07:19+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وأفاد يامن حقي في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أمس السبت، أن "الحريق لا يمثل خطرا على السكان كونه في نقطة بعيدة عن التجمعات السكنية".وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا.وأصبحت الحرائق في تونس حدثا موسميا يتكرر في صيف كل عام، بسبب العوامل الطبيعية والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/حريق-هائل-في-ميناء-تونسي-1054402447.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع
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أعلن رئيس دائرة الغابات في ولاية القصرين التونسية، استمرار الحريق الذي نشب في المنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم، منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد يامن حقي في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم"
التونسية، أمس السبت، أن "الحريق لا يمثل خطرا على السكان كونه في نقطة بعيدة عن التجمعات السكنية".
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا
.
21 ديسمبر 2021, 10:52 GMT
وأصبحت الحرائق في تونس حدثا موسميا يتكرر في صيف كل عام، بسبب العوامل الطبيعية والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.