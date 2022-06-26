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https://arabic.sputniknews.com/20220626/تونس-استمرار-حريق-في-منطقة-عسكرية-مغلقة-منذ-نحو-أسبوع-1064215670.html
تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع
تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع
أعلن رئيس دائرة الغابات في ولاية القصرين التونسية، استمرار الحريق الذي نشب في المنطقة العسكرية ‏المغلقة بجبل السلوم، منذ يوم الثلاثاء الماضي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:19+0000
2022-06-26T07:19+0000
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وأفاد يامن حقي في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أمس السبت، أن "الحريق لا يمثل خطرا على السكان كونه في نقطة بعيدة عن التجمعات السكنية".وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا.وأصبحت الحرائق في تونس حدثا موسميا يتكرر في صيف كل عام، بسبب العوامل الطبيعية والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... استمرار حريق في منطقة عسكرية مغلقة منذ نحو أسبوع

07:19 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Noah Bergerحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
حريق
© AP Photo / Noah Berger
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أعلن رئيس دائرة الغابات في ولاية القصرين التونسية، استمرار الحريق الذي نشب في المنطقة العسكرية ‏المغلقة بجبل السلوم، منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وأفاد يامن حقي في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أمس السبت، أن "الحريق لا يمثل خطرا على السكان كونه في نقطة بعيدة عن التجمعات السكنية".
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، شهدت أنحاء عديدة من تونس 65 حريقا.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
حريق هائل في ميناء تونسي
21 ديسمبر 2021, 10:52 GMT
وأصبحت الحرائق في تونس حدثا موسميا يتكرر في صيف كل عام، بسبب العوامل الطبيعية والارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
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