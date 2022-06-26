https://arabic.sputniknews.com/20220626/رئيس-نيجيريا-سنكسب-حربنا-ضد-إرهابيي-بوكو-حرام-وداعش-1064254697.html
رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"
رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"
قال الرئيس النيجيري محمد بازوم، اليوم الأحد، إنه بلاده ستكسب الحرب ضد الإرهابيين من جماعتي بوكو حرام و"داعش". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:03+0000
2022-06-26T19:03+0000
2022-06-26T19:03+0000
اخبار نيجيريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_add1a1a14a3a0f1376df917964823d17.jpg
وحسب "أ ف ب"، زار الرئيس النيجيري جنوب شرق البلاد، وقال إن بلاده تحقق تقدما في معاركها ضد الجماعات الإرهابية. وتابع الرئيس: "سنكسب هذه الحرب، نحتاج لبذل إضافي". وأضاف محمد بازوم: "نهاية بوكو حرام قريبة". وذلك أمام جنود تجمعوا في إحدى المدن. ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تسبب الأذى للمواطنين عن طريق عمليات الاختطاف، حسب سياسيين نيجيريين. وتتعاون نيجيريا مع بوركينا فاسو ومالي لمحاربة الجماعات الإرهابية. وفي الغرب تواجه نيجيريا "داعش" (المحظور في روسيا) خصوصا في الصحراء الكبرى، حيث يعمل التنظيم على استهداف المواطنين والجنود بشكل متكرر ودموي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1049822284_166:0:1974:1356_1920x0_80_0_0_ef774a0da2e77c44a1ad99657fcdfb26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار نيجيريا
رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"
تابعنا عبر
قال الرئيس النيجيري محمد بازوم، اليوم الأحد، إنه بلاده ستكسب الحرب ضد الإرهابيين من جماعتي بوكو حرام و"داعش".
وحسب "أ ف ب"، زار الرئيس النيجيري
جنوب شرق البلاد، وقال إن بلاده تحقق تقدما في معاركها ضد الجماعات الإرهابية. وتابع الرئيس: "سنكسب هذه الحرب، نحتاج لبذل إضافي".
وأضاف محمد بازوم: "نهاية بوكو حرام قريبة". وذلك أمام جنود تجمعوا في إحدى المدن. ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تسبب الأذى للمواطنين عن طريق عمليات الاختطاف، حسب سياسيين نيجيريين.
وتتعاون نيجيريا مع بوركينا فاسو ومالي لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وفي الغرب تواجه نيجيريا "داعش
" (المحظور في روسيا) خصوصا في الصحراء الكبرى، حيث يعمل التنظيم على استهداف المواطنين والجنود بشكل متكرر ودموي.