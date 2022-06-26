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https://arabic.sputniknews.com/20220626/رئيس-نيجيريا-سنكسب-حربنا-ضد-إرهابيي-بوكو-حرام-وداعش-1064254697.html
رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"
رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"
قال الرئيس النيجيري محمد بازوم، اليوم الأحد، إنه بلاده ستكسب الحرب ضد الإرهابيين من جماعتي بوكو حرام و"داعش". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:03+0000
2022-06-26T19:03+0000
اخبار نيجيريا
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وحسب "أ ف ب"، زار الرئيس النيجيري جنوب شرق البلاد، وقال إن بلاده تحقق تقدما في معاركها ضد الجماعات الإرهابية. وتابع الرئيس: "سنكسب هذه الحرب، نحتاج لبذل إضافي". وأضاف محمد بازوم: "نهاية بوكو حرام قريبة". وذلك أمام جنود تجمعوا في إحدى المدن. ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تسبب الأذى للمواطنين عن طريق عمليات الاختطاف، حسب سياسيين نيجيريين. وتتعاون نيجيريا مع بوركينا فاسو ومالي لمحاربة الجماعات الإرهابية. وفي الغرب تواجه نيجيريا "داعش" (المحظور في روسيا) خصوصا في الصحراء الكبرى، حيث يعمل التنظيم على استهداف المواطنين والجنود بشكل متكرر ودموي.
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اخبار نيجيريا

رئيس نيجيريا: سنكسب حربنا ضد إرهابيي "بوكو حرام" و"داعش"

19:03 GMT 26.06.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© flickr.com / jbdodane
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قال الرئيس النيجيري محمد بازوم، اليوم الأحد، إنه بلاده ستكسب الحرب ضد الإرهابيين من جماعتي بوكو حرام و"داعش".
وحسب "أ ف ب"، زار الرئيس النيجيري جنوب شرق البلاد، وقال إن بلاده تحقق تقدما في معاركها ضد الجماعات الإرهابية. وتابع الرئيس: "سنكسب هذه الحرب، نحتاج لبذل إضافي".
وأضاف محمد بازوم: "نهاية بوكو حرام قريبة". وذلك أمام جنود تجمعوا في إحدى المدن. ولا تزال جماعة "بوكو حرام" تسبب الأذى للمواطنين عن طريق عمليات الاختطاف، حسب سياسيين نيجيريين.
وتتعاون نيجيريا مع بوركينا فاسو ومالي لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وفي الغرب تواجه نيجيريا "داعش" (المحظور في روسيا) خصوصا في الصحراء الكبرى، حيث يعمل التنظيم على استهداف المواطنين والجنود بشكل متكرر ودموي.
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