https://arabic.sputniknews.com/20220626/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-سواحل-جنوب-بيرو-1064213954.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل جنوب بيرو
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل جنوب بيرو
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، سواحل جنوب بيرو. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T04:47+0000
2022-06-26T04:47+0000
2022-06-26T04:47+0000
أخبار بيرو
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة (02:02:35) بتوقيت غرينتش وعلى عمق 13.8 كيلومتر.ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.وتعد بيرو منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، حيث يصل عدد الزلازل الصغيرة إلى 200 في كل عام.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيرو
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل جنوب بيرو
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، سواحل جنوب بيرو.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة (02:02:35) بتوقيت غرينتش وعلى عمق 13.8 كيلومتر
.
ولم ترد على الفور أنباء عن أضرار بشرية أو مادية.
وتعد بيرو منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، حيث يصل عدد الزلازل الصغيرة إلى 200 في كل عام.