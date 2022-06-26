https://arabic.sputniknews.com/20220626/شاومي-تعلن-عن-هاتفها-الجديد-في-يوليوبكاميرا-غير-مسبوقة-1064232111.html

‏"شاومي" تعلن عن هاتفها الجديد في يوليو...بكاميرا "غير مسبوقة"

‏"شاومي" تعلن عن هاتفها الجديد في يوليو...بكاميرا "غير مسبوقة"

ذكرت تقارير أن شركة "شاومي" الصينية تستعد لإزاحة الستار عن هاتفها الذكي الجديد، في ‏مطلع الشهر المقبل.‏ 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T13:02+0000

2022-06-26T13:02+0000

2022-06-26T13:02+0000

مجتمع

منوعات

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ومن الممكن أن تعلن "شاومي" عن الهاتف في 5 يوليو/ تموز، والذي قد يحمل اسم "شاومي 12 إس ألترا"، وفقا لموقع "نيوز 18".ومن المحتمل أن يكون "شاومي 12 إس ألترا" هو الأول الذي يتضمن تكنولوجيا شركة "لايكا" الألمانية المتخصصة في الكاميرات، والتي ستعمل على تحسين الصور المتلقطة باستخدام خوارزمية خاصة بها.كما أن الهاتف قد يكون أحد الهواتف الأولى التي تستخدم مجموعة معالج "سناب دراغون 8 جين +1" الجديدة.ومن المتوقع أن يشتمل هاتف "شاومي 12 إس ألترا" على نظام كاميرا خلفية ثلاثية، يمكن أن تضم مستشعرا أوليا بدقة 50 ميغا بيكسل، ومستشعر واسع النطاق بدقة 48 ميغا بيكسل، بالإضافة عدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميغا بيكسل.ووفقا للمواصفات المسربة، فمن الممكن أن يكون الهاتف المرتقب مزود بشاشة (QHD + AMOLED) تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتميز بلوحة LTPO، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 12 غيغا بايت، ومساحة تخزين تبلغ 512 غيغا بايت.كما أنه يمكن أن يأتي هاتف "شاومي 12 إس ألترا" ببطارية مدمجة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، لكي تدعم الشحن السريع حتى 67 وات بالشحن السلكي، و50 وات عند الشحن اللاسلكي.وسيكون الهاتف هو خليفة هاتف "شاومي مي 11 ألترا"، الذي طرح في الأسواق، العام الماضي.

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