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https://arabic.sputniknews.com/20220626/فاكهة-شائعة-تقلل-الانتفاخ-بنسبة-50-1064260089.html
فاكهة شائعة تقلل الانتفاخ بنسبة 50%
فاكهة شائعة تقلل الانتفاخ بنسبة 50%
الانتفاخ حالة شائعة وتحدث عندما يكون هناك الكثير من الغازات في القناة الهضمية، وهي تجربة غير مريحة أبدا، غالبا ما تحدث بسبب تناول طعام بعينه. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:21+0000
2022-06-26T20:21+0000
الصحة
منوعات
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وجدت دراسة أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 50%، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، بالإضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة.وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) عدة نصائح لتقليل الانتفاخ بخلاف تناول الموز: ممارسة الرياضة بانتظام، امضغ الطعام وفمك مغلق لتجنب ابتلاع الهواء، اشرب الكثير من الماء، تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا أصبت بالإمساك، تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة، قم بتدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة، إذا لم يختف الانتفاخ بعد ثلاثة أسابيع، يُنصح بزيارة الطبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/6-تغيرات-صحية-مفاجئة-حال-توقفت-عن-تناول-الموز-1059467261.html
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الصحة, منوعات

فاكهة شائعة تقلل الانتفاخ بنسبة 50%

20:21 GMT 26.06.2022
CC0 / Pixabay / مرض القولون العصبي
مرض القولون العصبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
CC0 / Pixabay /
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الانتفاخ حالة شائعة وتحدث عندما يكون هناك الكثير من الغازات في القناة الهضمية، وهي تجربة غير مريحة أبدا، غالبا ما تحدث بسبب تناول طعام بعينه.
وجدت دراسة أجرتها جامعة هاروكوبيو في اليونان أن الموز يمكن أن يعمل على تقليل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 50%، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
والسبب في ذلك هو أن الموز يزيد من البكتيريا المقاومة للانتفاخ في المعدة، بالإضافة إلى تزويد الجسم بحقنة صحية من البوتاسيوم لتقليل السوائل والغازات المتراكمة.
موز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
6 تغيرات صحية مفاجئة حال توقفت عن تناول الموز
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وتقدم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) عدة نصائح لتقليل الانتفاخ بخلاف تناول الموز: ممارسة الرياضة بانتظام، امضغ الطعام وفمك مغلق لتجنب ابتلاع الهواء، اشرب الكثير من الماء، تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا أصبت بالإمساك، تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة، قم بتدليك معدتك من اليمين إلى اليسار لتحرير الريح المحتبسة، إذا لم يختف الانتفاخ بعد ثلاثة أسابيع، يُنصح بزيارة الطبيب.
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