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https://arabic.sputniknews.com/20220626/قطر-تحذر-من-الاستخدام-غير-المصرح-به-لشعار-كأس-العالم-على-لوحات-السيارات-1064234175.html
قطر تحذر من الاستخدام غير المصرح به لشعار كأس العالم على لوحات السيارات
قطر تحذر من الاستخدام غير المصرح به لشعار كأس العالم على لوحات السيارات
حذرت قطر، اليوم الأحد، الجمهور من استخدام لوحات ترخيص سيارات غير مصرح بها تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد أن باعت عشرات اللوحات مقابل مئات الآلاف... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:39+0000
2022-06-26T13:39+0000
العالم
قطر
بطولة كأس العالم 2022
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وكتبت وزارة الداخلية على "تويتر": "يحظر نسخ وتثبيت شعار كأس العالم على لوحة أرقام السيارة"، محذرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24".وأضافت: "اللوحات التي تحتوي على شعار المونديال هي نسخة خاصة تصدر وفق شروط وأحكام محددة بالتنسيق مع الفيفا.. وللمزاد العلني للوحات الأرقام الخاصة فقط".وكان خمسون لوحة تحمل شعار كأس العالم قد تم طرحها للمزاد في مايو/ أيار، والتي وصل سعر إحداها إلى 1.8 مليون ريال قطري (494 ألف دولار).وقالت السلطات القطرية في مايو إن خمسة أشخاص اعتقلوا "بتهمة الترويج لبيع ملابس تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 دون الحصول على موافقة مسبقة من الفيفا" التي تحمي علاماتها التجارية.وجاء ذلك بعد أن داهمت السلطات العام الماضي، دون اعتقال أي شخص، مصنعا للعطور كان من المقرر وضعها في زجاجات تحمل شعار كأس العالم، حيث نفت السلطات وجود عطر رسمي يتعلق بهذا الحدث الكروي الهام.وتعتبر الفيفا الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية وتستضيف قطر كأس العالم في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/قطر-بيع-12-مليون-تذكرة-لأول-مرة-في-تاريخ-منافسات-كأس-العالم--1064045001.html
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العالم, قطر, بطولة كأس العالم 2022

قطر تحذر من الاستخدام غير المصرح به لشعار كأس العالم على لوحات السيارات

13:39 GMT 26.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب خليفة الدولي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب خليفة الدولي، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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حذرت قطر، اليوم الأحد، الجمهور من استخدام لوحات ترخيص سيارات غير مصرح بها تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد أن باعت عشرات اللوحات مقابل مئات الآلاف من الدولارات.
وكتبت وزارة الداخلية على "تويتر": "يحظر نسخ وتثبيت شعار كأس العالم على لوحة أرقام السيارة"، محذرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات قانونية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24".
وأضافت: "اللوحات التي تحتوي على شعار المونديال هي نسخة خاصة تصدر وفق شروط وأحكام محددة بالتنسيق مع الفيفا.. وللمزاد العلني للوحات الأرقام الخاصة فقط".
وكان خمسون لوحة تحمل شعار كأس العالم قد تم طرحها للمزاد في مايو/ أيار، والتي وصل سعر إحداها إلى 1.8 مليون ريال قطري (494 ألف دولار).
جاسم الجاسم، نائب رئيس العمليات في بطولة كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
قطر: بيع 1.2 مليون تذكرة لأول مرة في تاريخ منافسات كأس العالم
22 يونيو, 12:59 GMT
وقالت السلطات القطرية في مايو إن خمسة أشخاص اعتقلوا "بتهمة الترويج لبيع ملابس تحمل شعار كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 دون الحصول على موافقة مسبقة من الفيفا" التي تحمي علاماتها التجارية.
وجاء ذلك بعد أن داهمت السلطات العام الماضي، دون اعتقال أي شخص، مصنعا للعطور كان من المقرر وضعها في زجاجات تحمل شعار كأس العالم، حيث نفت السلطات وجود عطر رسمي يتعلق بهذا الحدث الكروي الهام.
وتعتبر الفيفا الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية وتستضيف قطر كأس العالم في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول.
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