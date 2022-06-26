https://arabic.sputniknews.com/20220626/كتائب-حزب-الله-العراقية-مجاميع-مرتبطة-بتركيا-تقصف-حقول-النفط-في-كردستان-1064253604.html
"كتائب حزب الله" العراقية: مجاميع مرتبطة بتركيا تقصف حقول النفط في كردستان
"كتائب حزب الله" العراقية: مجاميع مرتبطة بتركيا تقصف حقول النفط في كردستان
اتهمت "كتائب حزب الله" في العراق، "مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بالوقوف وراء استهداف حقول النفط والغاز في إقليم كردستان شمال العراق". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T18:24+0000
2022-06-26T18:24+0000
2022-06-26T18:24+0000
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وقال المتحدث باسم الكتائب، جعفر الحسيني، إنه "بحسب معلومات الجهد الاستخباري والأمني، فإن مجاميع مارقة تسكن في طو خورماتو، وعلى ارتباط بالمخابرات التركية، هي من تقوم بقصف حقول كردستان"، داعيا "الحشد الشعبي إلى ملاحقة المتورطين، وتسليمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم العادل".وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية، منذ أيام، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز خور مور في المدينة الواقعة شمالي العراق.ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الهجوم لم يسفر عن أضرار ولم يكن له تأثير على العمليات.وفي وقت سابق ذكر مصدران أمنيان أن صاروخ كاتيوشا أطلق من قاذفة صواريخ متعددة أصاب مقر شركة دانة غاز في محافظة كركوك العراقية، وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.وفي مارس/ آذار هاجم الحرس الثوري الإيراني أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بنحو عشرة صواريخ باليستية في هجوم غير مسبوق كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفائها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
"كتائب حزب الله" العراقية: مجاميع مرتبطة بتركيا تقصف حقول النفط في كردستان
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اتهمت "كتائب حزب الله" في العراق، "مجاميع مرتبطة بالمخابرات التركية بالوقوف وراء استهداف حقول النفط والغاز في إقليم كردستان شمال العراق".
وقال المتحدث باسم الكتائب، جعفر الحسيني، إنه "بحسب معلومات الجهد الاستخباري والأمني، فإن مجاميع مارقة تسكن في طو خورماتو، وعلى ارتباط بالمخابرات التركية، هي من تقوم بقصف حقول كردستان"، داعيا "الحشد الشعبي إلى ملاحقة المتورطين، وتسليمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم العادل".
وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية، منذ أيام، سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز خور مور
في المدينة الواقعة شمالي العراق.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الهجوم لم يسفر عن أضرار ولم يكن له تأثير على العمليات.
وفي وقت سابق ذكر مصدران أمنيان أن صاروخ كاتيوشا أطلق من قاذفة صواريخ متعددة أصاب مقر شركة دانة غاز في محافظة كركوك العراقية، وتسبب في إصابة ثلاثة أشخاص.
وفي مارس/ آذار هاجم الحرس الثوري الإيراني أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي بنحو عشرة صواريخ باليستية في هجوم غير مسبوق كان يستهدف فيما يبدو الولايات المتحدة وحلفائها.