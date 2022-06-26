https://arabic.sputniknews.com/20220626/وزير-الخارجية-الإيراني-يتحدث-عن-تعزيز-العلاقات-مع-مصر-1064263209.html
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تعزيز العلاقات مع مصر
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تعزيز العلاقات مع مصر
قالت إيران إن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة، في وقت تستعد الأخيرة للمشاركة في قمة يعتقد أنها ستبحث مواجهة نفوذ طهران. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:50+0000
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طهران- سبوتنيك. ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن الوزير حسين أمير عبد اللهيان، تناول زيارته لبغداد، قوله إنه "في إشارة إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، فإن تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح المنطقة والعالم الإسلامي".ويحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الشهر المقبل في السعودية، لقاء قمة يشارك فيها كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.وتعمقت الخلافات بين البلدين إثر قرار الرئيس الراحل أنور السادات في شباط/فبراير1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي.وبقي مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدرجة بعثة رعاية مصالح.كانت هناك بعد ذلك جهود من قبل الطرفين لعودة العلاقات والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف.وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد القاهرة في فبراير 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-دعم-الجهود-الدولية-للحيلولة-دون-امتلاك-إيران-سلاح-نووي-1064007343.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, إيران
وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تعزيز العلاقات مع مصر
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قالت إيران إن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة، في وقت تستعد الأخيرة للمشاركة في قمة يعتقد أنها ستبحث مواجهة نفوذ طهران.
طهران- سبوتنيك. ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن الوزير حسين أمير عبد اللهيان، تناول زيارته لبغداد، قوله إنه "في إشارة إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، فإن تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح المنطقة والعالم الإسلامي".
ويحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الشهر المقبل في السعودية، لقاء قمة يشارك فيها كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.
وقالت الخارجية الأمريكية في وقت سابق إن إيران ستحتل مركزا متقدما في بنود النقاش.
يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
وتعمقت الخلافات بين البلدين إثر قرار الرئيس الراحل أنور السادات في شباط/فبراير1980 استضافة شاه إيران محمد رضا بهلوي.
وبقي مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بدرجة بعثة رعاية مصالح.
كانت هناك بعد ذلك جهود من قبل الطرفين لعودة العلاقات والتقى الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2003 على هامش قمة مجتمع المعلومات في جنيف.
وعقب رحيل نظام مبارك زار الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد القاهرة في فبراير 2013 للمشاركة في القمة الإسلامية.