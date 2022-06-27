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https://arabic.sputniknews.com/20220627/إضراب-للشاحنات-في-بنما-للمطالبة-بتعليق-الضريبة-على-الوقود-1064268238.html
إضراب للشاحنات في بنما للمطالبة بتعليق الضريبة على الوقود
إضراب للشاحنات في بنما للمطالبة بتعليق الضريبة على الوقود
بدأ سائقو الشاحنات في مرتفعات بنما، أمس الأحد، إضرابا لمدة 48 ساعة في خطوة للضغط على الحكومة لتعليق ضريبة الوقود. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T04:50+0000
2022-06-27T04:50+0000
أخبار بنما
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وحسب وسائل إعلام محلية، فقد طالب سائقو شاحنات السلع الزراعية والمنتجين، التي تعتبر المورد الرئيسي للخضروات والبقوليات على المستوى الوطني، بخفض سعر الغالون من الوقود أو تعليق الضريبة المفروضة على استهلاكه في ظل ارتفاع الأسعار.وأوضحت المصادر ذاتها، أن حوالي مائة شاحنة من الحجمين الصغير والكبير توقفت عن العمل لساعات في منطقة توريد مركزية بفولكان غرب البلاد، في خطوة احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار.وأضافت أن معظم المزارعين في المنطقة أوقفوا العمل أيضا وتظاهروا بالقرب من أكشاكهم المغلقة دعما لقرار الإضراب.وسجل سعر البنزين في بنما ارتفاعا بحوالي 35 في المائة منذ بداية العام، وقد أثرت تقلبات الأسعار العالمية على وفرة الطلب قياسا بالعرض.
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أخبار بنما

إضراب للشاحنات في بنما للمطالبة بتعليق الضريبة على الوقود

04:50 GMT 27.06.2022
© flickr.com / Philippe Maraudبنما
بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© flickr.com / Philippe Maraud
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بدأ سائقو الشاحنات في مرتفعات بنما، أمس الأحد، إضرابا لمدة 48 ساعة في خطوة للضغط على الحكومة لتعليق ضريبة الوقود.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد طالب سائقو شاحنات السلع الزراعية والمنتجين، التي تعتبر المورد الرئيسي للخضروات والبقوليات على المستوى الوطني، بخفض سعر الغالون من الوقود أو تعليق الضريبة المفروضة على استهلاكه في ظل ارتفاع الأسعار.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن حوالي مائة شاحنة من الحجمين الصغير والكبير توقفت عن العمل لساعات في منطقة توريد مركزية بفولكان غرب البلاد، في خطوة احتجاجية ضد ارتفاع الأسعار.
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وأضافت أن معظم المزارعين في المنطقة أوقفوا العمل أيضا وتظاهروا بالقرب من أكشاكهم المغلقة دعما لقرار الإضراب.
وسجل سعر البنزين في بنما ارتفاعا بحوالي 35 في المائة منذ بداية العام، وقد أثرت تقلبات الأسعار العالمية على وفرة الطلب قياسا بالعرض.
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