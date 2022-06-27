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https://arabic.sputniknews.com/20220627/الرئيس-الجزائري-يبعث-برسالة-لأهالي-وهران-بعد-الهزة-الأرضية-1064271259.html
الرئيس الجزائري يبعث برسالة لأهالي وهران بعد الهزة الأرضية
الرئيس الجزائري يبعث برسالة لأهالي وهران بعد الهزة الأرضية
علق رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون على الهزة الأرضية التي ضربت مناطق في ولاية وهران في شمال غرب البلاد. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:10+0000
2022-06-27T07:11+0000
الجزائر
هزة أرضبة
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وكتب الرئيس تبون في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر الأحد: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".وأضاف الرئيس الجزائري قائلا: "شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها"، مشيرا إلى دور الولاية في استضافة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي بدأت السبت بمشاركة أكثر من 3000 رياضي.وسجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.وتم تحديد مكان الهزة بـ 13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.
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الجزائر, هزة أرضبة

الرئيس الجزائري يبعث برسالة لأهالي وهران بعد الهزة الأرضية

07:10 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:11 GMT 27.06.2022)
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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علق رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون على الهزة الأرضية التي ضربت مناطق في ولاية وهران في شمال غرب البلاد.
وكتب الرئيس تبون في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر الأحد: "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة الأرضية".
وأضاف الرئيس الجزائري قائلا: "شكرا لكم على تشريفكم للجزائر، وعلى كل ما قدمتموه لضيوفها"، مشيرا إلى دور الولاية في استضافة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي بدأت السبت بمشاركة أكثر من 3000 رياضي.
وسجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.
وتم تحديد مكان الهزة بـ 13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.
كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.
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