https://arabic.sputniknews.com/20220627/السفارة-الروسية-في-اليونان-تدعو-المواطنين-الزائرين-إلى-اليقظة-وتوخي-الحذر-1064281239.html

السفارة الروسية في اليونان تدعو المواطنين الزائرين إلى اليقظة وتوخي الحذر

السفارة الروسية في اليونان تدعو المواطنين الزائرين إلى اليقظة وتوخي الحذر

أكد السفير الروسي لدى أثينا، أندري ماسلوف، اليوم الاثنين، على المواطنين الروس، الذين يخططون لزيارة اليونان، بأن يبقوا يقظين؛ محذرا من اعتداءات محتملة من جانب... 27.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-27T09:13+0000

2022-06-27T09:13+0000

2022-06-27T09:13+0000

العالم

روسيا

اليونان

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موسكو - سبوتنيك. وقال ماسلوف، لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، "المواطنون الذين يأتون إلى هنا، يجب أن يكونوا حذرين، وفي حالة يقظة؛ حيث في اليونان حاليا، الكثير من الأوكرانيين ذوي النزعة القومية".وأشار السفير إلى الصعوبات اللوجستية الكبيرة المرتبطة بتعليق الجانب اليوناني الرحلات الجوية مع روسيا؛ فضلاً عن الأجواء الهستيرية المعادية لروسيا؛ التي تروج لها وسائل الإعلام.يشار إلى أن، رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفي حفل استقبال بالبيت الأبيض، في 17 أيار/مايو الماضي، أعلن عن حاجة الولايات المتحدة وأوروبا للوقوف سويا في دعم أوكرانيا؛ داعيا إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا.وكانت السلطات اليونانية، احتجزت الناقلة "بيغاس"، التي ترفع علم روسيا، قبالة سواحل مدينة كاريستوس؛ وهو ما اعتبرته امتثالا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو. إعلان روسيا شن عملية عسكرية خاصة لحماية جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك في إقليم دونباس بأوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية عنيفة على موسكو، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من جهته، أكد أن العملية العسكرية ستحقق كافة المهام المطلوبة، وعلى رأسها تحرير أراضي جمهوريتي دونباس، ونزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.

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