https://arabic.sputniknews.com/20220627/الشرطة-المصرية-تعثر-عن-جثة-مذيعة-مدفونة-داخل-فيلا-بعد-تغيبها-20-يوما-1064322178.html
الشرطة المصرية تعثر عن جثة مذيعة مدفونة داخل فيلا بعد تغيبها 20 يوما
الشرطة المصرية تعثر عن جثة مذيعة مدفونة داخل فيلا بعد تغيبها 20 يوما
عثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة بعد نحو 20 يوما من تغيبها في ظروف غامضة. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T21:12+0000
2022-06-27T21:12+0000
2022-06-27T21:12+0000
مصر
العالم العربي
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ونقلت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، مساء اليوم الاثنين، عثرت على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها من نحو 20 يوما.وبحسب "بوابة الأهرام"، كثفت أجهزة الأمن في الجيزة بحثها لكشف ملابسات الحادث، بعد أن كشفت التحريات الأولية أن المذيعة شيماء جمال اختفت منذ قرابة 20 يومًا، بعد ذهابها إلى الكوافير بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.وأشارت إلى أن رجال الشرطة يفحصون عدد من كاميرات المراقبة في آخر مكان لظهور المجني عليها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لعدد من أسرتها والمقربين منها، لكشف ظروف الاختفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج "المشاغبة" على إحدى الفضائيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الأمن-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-فيديو-مثير-للجدل-تم-تصويره-داخل-قسم-شرطة-1058688477.html
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مصر, العالم العربي
الشرطة المصرية تعثر عن جثة مذيعة مدفونة داخل فيلا بعد تغيبها 20 يوما
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عثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة بعد نحو 20 يوما من تغيبها في ظروف غامضة.
ونقلت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، مساء اليوم الاثنين، عثرت على جثة المذيعة شيماء جمال، مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها من نحو 20 يوما.
وبحسب "بوابة الأهرام
"، كثفت أجهزة الأمن في الجيزة بحثها لكشف ملابسات الحادث، بعد أن كشفت التحريات الأولية أن المذيعة شيماء جمال اختفت منذ قرابة 20 يومًا، بعد ذهابها إلى الكوافير بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة.
وأشارت إلى أن رجال الشرطة يفحصون عدد من كاميرات المراقبة في آخر مكان لظهور المجني عليها لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لعدد من أسرتها والمقربين منها، لكشف ظروف الاختفاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارًا بتغيب مقدمة برنامج "المشاغبة" على إحدى الفضائيات.