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تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر
تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي صديق الجزائر ماثيو هيل الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:05+0000
2022-06-27T12:18+0000
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وحضر الطفل هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي.وكان هذا الطفل قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية".وقال الطفل خلال اللقاء: "أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي".
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العالم العربي, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية

تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر

12:05 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 27.06.2022)
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي صديق الجزائر ماثيو هيل الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وحضر الطفل هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي.
وكان هذا الطفل قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية".
وقال الطفل خلال اللقاء: "أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي".
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