https://arabic.sputniknews.com/20220627/تبون-يستقبل-في-مقر-إقامته-الطفل-الأمريكي-صديق-الجزائر-1064296028.html
تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر
تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي صديق الجزائر ماثيو هيل الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة... 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T12:05+0000
2022-06-27T12:05+0000
2022-06-27T12:18+0000
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الجزائر
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وحضر الطفل هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي.وكان هذا الطفل قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية".وقال الطفل خلال اللقاء: "أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية
تبون يستقبل في مقر إقامته الطفل الأمريكي صديق الجزائر
12:05 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر إقامته بوهران، الطفل الأمريكي صديق الجزائر ماثيو هيل الذي أعرب عن أمنيته في أن يصبح يوما سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.
وحضر الطفل هيل إلى مدينة وهران رفقة عائلته كضيوف شرف لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي.
وكان هذا الطفل قد استقبل قبل عام بمقر سفارة الجزائر بواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية"
.
وقال الطفل خلال اللقاء: "أشعر بسعادة غامرة وأنا في هذا البلد الرائع، الجزائر
. أخيرا، تمكنت من تحقيق حلمي".