https://arabic.sputniknews.com/20220627/تصميم-منزل-بشكل-يجعل-زواره-يشعرون-بأنهم-يسيرون-على-رؤوسهم-فيديو-1064271168.html
تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو
تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو
عمد مصمم مبان في متنزه برامورا في رومانيا إلى تصميم مبنى بشكل مقلوب لتسريب شعور الدوار إلى زواره. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:09+0000
2022-06-27T07:09+0000
2022-06-27T07:19+0000
نادي الفيديو
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وقالت قناة "Inside Edition" إن مصممي المتنزه لم يكتفوا بجعل وجبة الإفطار معلقة من السقف، ورأوها ليست مربكة بدرجة كافية، فصمموا منزلا كاملا بوضع مقلوب.ولا يقتصر الوضع المقلوب على الواجهة الخارجية للمنزل، بل إن كل تفاصيل التصميم الداخلي لغرفه مقلوبة رأسا على عقب حيث تم تثبيت ديكورات وأثاث كامل معلق في السقف ليشعر الزوار بأنهم يسيرون على رؤوسهم عند دخوله.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو
07:09 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 27.06.2022) تابعنا عبر
عمد مصمم مبان في متنزه برامورا في رومانيا إلى تصميم مبنى بشكل مقلوب لتسريب شعور الدوار إلى زواره.
وقالت قناة "Inside Edition" إن مصممي المتنزه لم يكتفوا بجعل وجبة الإفطار معلقة من السقف، ورأوها ليست مربكة بدرجة كافية، فصمموا منزلا كاملا بوضع مقلوب.
ولا يقتصر الوضع المقلوب على الواجهة الخارجية للمنزل، بل إن كل تفاصيل التصميم الداخلي لغرفه مقلوبة رأسا على عقب حيث تم تثبيت ديكورات وأثاث كامل معلق في السقف ليشعر الزوار بأنهم يسيرون على رؤوسهم عند دخوله.