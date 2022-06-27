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https://arabic.sputniknews.com/20220627/تصميم-منزل-بشكل-يجعل-زواره-يشعرون-بأنهم-يسيرون-على-رؤوسهم-فيديو-1064271168.html
تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو
تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو
عمد مصمم مبان في متنزه برامورا في رومانيا إلى تصميم مبنى بشكل مقلوب لتسريب شعور الدوار إلى زواره. 27.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-27T07:09+0000
2022-06-27T07:19+0000
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وقالت قناة "Inside Edition" إن مصممي المتنزه لم يكتفوا بجعل وجبة الإفطار معلقة من السقف، ورأوها ليست مربكة بدرجة كافية، فصمموا منزلا كاملا بوضع مقلوب.ولا يقتصر الوضع المقلوب على الواجهة الخارجية للمنزل، بل إن كل تفاصيل التصميم الداخلي لغرفه مقلوبة رأسا على عقب حيث تم تثبيت ديكورات وأثاث كامل معلق في السقف ليشعر الزوار بأنهم يسيرون على رؤوسهم عند دخوله.
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تصميم منزل بشكل يجعل زواره يشعرون بأنهم يسيرون على رؤوسهم... فيديو

07:09 GMT 27.06.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 27.06.2022)
© flickr.com / منزل ريفي منزل ريفي
منزل ريفي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
© flickr.com / منزل ريفي
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عمد مصمم مبان في متنزه برامورا في رومانيا إلى تصميم مبنى بشكل مقلوب لتسريب شعور الدوار إلى زواره.
وقالت قناة "Inside Edition" إن مصممي المتنزه لم يكتفوا بجعل وجبة الإفطار معلقة من السقف، ورأوها ليست مربكة بدرجة كافية، فصمموا منزلا كاملا بوضع مقلوب.
ولا يقتصر الوضع المقلوب على الواجهة الخارجية للمنزل، بل إن كل تفاصيل التصميم الداخلي لغرفه مقلوبة رأسا على عقب حيث تم تثبيت ديكورات وأثاث كامل معلق في السقف ليشعر الزوار بأنهم يسيرون على رؤوسهم عند دخوله.
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